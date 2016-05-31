Блохин: «Каждый из моих голов был памятным»

Легендарный форвард киевского «Динамо» Олег Блохин вспомнил о важнейших голах в своей карьере.

– Какой гол в вашей карьере является для вас самым памятным?

– Все голы памятные. Наверное, все ждут, что я выделю свой гол в ворота «Баварии». Но, пожалуй, это будет неправильным. Если бы не было остальных голов, которые я забивал, не было бы и мяча в ворота «Баварии».

Мне всегда нравилось забивать голы, еще с того времени, когда я выступал за детские и юношеские команды. В городских соревнованиях, бывало, забивал по семь, по пять, по три, особенно если соперник был слабый.

Вычеркнуть из жизни все эти голы не возможно. Самым тяжелым был, пожалуй, 200-й. Когда на моем счету уже было 197, журналисты мне покоя не давали, и я не мог забить несколько игр подряд.

Я их даже попросил не заострять на этом такого внимания. И только после этого мне удалось забить. К слову, и 200-й, и 300-й голы я забил в Харькове.