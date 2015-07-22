Блохин: «Если киевское «Динамо» позовет, то не откажусь»

Экс-главный тренер киевского «Динамо» Олег Блохин не исключил своего возвращение в клуб.

«У нас было небольшое недопонимание при моем расставании, но это рабочий момент. Тогда все были на нервах. Я уже забыл об этом и желаю «Динамо» успехов в Лиге чемпионов. Случилось, как случилось. Назвать неудачным время с командой не могу. Все равно набрался определенного опыта. Если будет снова приглашение возглавить самую титулованную команду Украины, то почему бы и не принять его», – сказал Блохин.