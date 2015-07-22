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    Блохин: «Если киевское «Динамо» позовет, то не откажусь»

    Экс-главный тренер киевского «Динамо» Олег Блохин не исключил своего возвращение в клуб.
    «У нас было небольшое недопонимание при моем расставании, но это рабочий момент. Тогда все были на нервах. Я уже забыл об этом и желаю «Динамо» успехов в Лиге чемпионов. Случилось, как случилось. Назвать неудачным время с командой не могу. Все равно набрался определенного опыта. Если будет снова приглашение возглавить самую титулованную команду Украины, то почему бы и не принять его», – сказал Блохин.

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    Источник: Сегодня.ua

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    22.07.2015 11:16
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    Комментарии (7)
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    cska plus
    1437553790
    а чё не зовёт?
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    112910415
    1437562130
    а если московское?
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    nahan
    1437577382
    Посыл понятен...
    Ответить
    nahan
    1437577448
    Посыл понятен...
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    Djazzz
    1437647969
    не стоит его звать
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    ologreds
    1694997568
    numo436356
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