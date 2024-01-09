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    Блохин отказался возглавить сборную из Европы

    Обладатель «Золотого мяча», бывший нападающий сборной СССР и экс-главный тренер сборной Украины Олег Блохин отказался от предложения возглавить сборную Азербайджана.

    71-летний специалист сообщил Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, что не намерен возобновлять тренерскую карьеру.

    • Блохин не тренировал с апреля 2014 года, когда покинул пост наставника киевского «Динамо».
    • Сейчас он возглавляет комитет национальных сборных Украинской ассоциации футбола.
    • Сообщается, что ранее сборную Азербайджана отказался возглавить Андрей Шевченко.

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    Источник: sportinfo.az

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    09.01.2024 11:36
    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1704792664
    Азербайджан - це европа? )
    Ответить
    zigbert
    1704803793
    Не все в таком возрасте готовы возобновить свою карьеру.
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    Рагим--google
    1704860876
    И правильно
    Ответить
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