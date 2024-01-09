Блохин отказался возглавить сборную из Европы

Обладатель «Золотого мяча», бывший нападающий сборной СССР и экс-главный тренер сборной Украины Олег Блохин отказался от предложения возглавить сборную Азербайджана.
71-летний специалист сообщил Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, что не намерен возобновлять тренерскую карьеру.
- Блохин не тренировал с апреля 2014 года, когда покинул пост наставника киевского «Динамо».
- Сейчас он возглавляет комитет национальных сборных Украинской ассоциации футбола.
- Сообщается, что ранее сборную Азербайджана отказался возглавить Андрей Шевченко.
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