Кто был лучшим бомбардиром в истории сборной СССР: Блохин, Протасов, Стрельцов?

Сборная СССР за время своего существования команда выиграла золото Олимпийских игр (1956), чемпионат Европы (1960) и регулярно участвовала в крупных международных турнирах. Рассказываем о 10 лучших бомбардирах советской национальной команды.

1. Олег Блохин – 37

Олег Блохин провeл за сборную СССР 103 матча, забил 37 голов. В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене занял третье-четвeртое места, отличившись шестью голами. На чемпионате мира 1982 года в Испании сыграл пять матчей и забил гол в ворота Новой Зеландии, а в 1986 году на мировом первенстве отметился мячом в ворота Канады.

В 1975 году завоевал Золотой мяч как лучший футболист Европы. С киевским «Динамо» дважды выиграл Кубок обладателей кубков (1975, 1986) и стал обладателем Суперкубка Европы (1975).

2. Олег Протасов – 28

Дебют Протасова за сборную СССР состоялся осенью 1983 года в товарищеском матче с «Гертой», а первый официальный матч – 28 марта 1984 года против сборной ФРГ (1:2). Первый гол забил 15 мая 1984 года в ворота Финляндии, а 2 мая 1985 года оформил дубль в игре со Швейцарией (4:0). В первых 16 матчах за сборную забил 10 голов, отличившись высокой результативностью в возрасте 21 года.

За сборную СССР провeл 68 матчей, забив 31 гол, что позволило занять 2-е место в списке бомбардиров после Олега Блохина. Участник чемпионата Европы 1988 года (5 матчей, 2 гола), а также чемпионатов мира 1986 (1 матч) и 1990 годов (3 матча, 1 гол). Последний гол за сборную СССР забил 13 ноября 1991 года в игре против Кипра (3:0), став автором первого мяча.

3. Валентин Иванов – 25

Валентин Иванов провeл за сборную СССР 57 матчей, в которых забил 25 голов, заняв третье место в списке лучших бомбардиров команды после Олега Блохина и Олега Протасова. На чемпионате мира 1962 года забил 4 мяча, став одним из шести лучших бомбардиров турнира. За олимпийскую сборную СССР сыграл 4 матча и отметился 3 голами.

4. Эдуард Стрельцов – 23

Эдуард Стрельцов дебютировал за сборную СССР в 1955 году в 17-летнем возрасте, оформив хет-трик в матче против Швеции. Всего за первые четыре игры он забил семь мячей, моментально став ключевым игроком команды. На Олимпиаде 1956 года его голы принесли победы в матчах против Германии и Болгарии, что позволило сборной СССР завоевать золотые медали.

После возвращения в большой футбол в 1965 году Стрельцов вновь был вызван в сборную СССР. В 1967–1968 годах он провeл 12 матчей за национальную команду, забив 6 голов, в том числе три в ворота сборной Чили.

В клубной карьере Стрельцов стал чемпионом СССР в 1965 году и выиграл Кубок СССР в 1968 году, также золото Олимпиады 1956 года.

5. Виктор Понедельник – 21

Виктор Понедельник вошeл в историю футбола как автор победного гола в финале первого чемпионата Европы 1960 года – точный удар форварда в дополнительное время принeс сборной СССР победу в турнире. Понедельник дебютировал за национальную команду в 1960 году, Виктор сразу показал себя, оформил хет-трик в товарищеском матче против Польши.

Виктор Понедельник в составе сборной СССР стал серебряным призeром ЧЕ-1964, участвовал в ЧМ-1962.

6. Игорь Численко – 21

В сборной СССР Игорь Численко выступал с 1959 по 1968 годы. Численко был участником двух чемпионатов мира (1962 и 1966 годов) и финалистом Кубка Европы 1964 года. Игра форварда на ЧМ-1966 помогла сборной СССР занять четвeртое место, а в 1967 году Численко стал лучшим бомбардиром среди европейских национальных сборных.

7. Анатолий Банишевский – 20

Анатолий Банишевский сыграл за сборную СССР 50 матчей и забил 20 голов, Дебют игрока состоялся в 1965 году в матче против сборной Бразилии (0:3), а последнюю игру за сборную провeл в 1972 году в матче с ФРГ (0:3).

Одним из памятных моментов карьеры Банишевского в сборной СССР стал хет-трик в ворота сборной Греции (4:1) в 1965 году.

8. Анатолий Ильин – 18

Анатолий Ильин забил один из самых важных голов в истории сборной СССР – победный мяч в финале Олимпийских игр 1956 года. Всего за сборную он провeл 33 матча и забил 18 голов.

9. Виктор Колотов – 17

В 1970 году Виктор Колотов дебютировал за сборную СССР, сыграв за сборную РСФСР в товарищеском матче против Польши, завершившемся победой 3:2, при этом он оформил дубль. Позже, по рекомендации Гавриила Качалина, который был впечатлeн его игрой за «Рубин», Колотов был приглашeн в основную сборную СССР. В том же году он дебютировал в составе сборной СССР в матче против СФРЮ, который завершился победой 4:0, и стал первым игроком из команды второй лиги, сыгравшим за сборную и забившим гол.

В 1975 году Колотов забил два гола с пенальти в матче отборочного турнира чемпионата Европы против Турции, игрок отличался в других матчах, в том числе в игре против Ирландии. В 1972 году Колотов стал серебряным призeром чемпионата Европы. Всего за сборную СССР Виктор сыграл 45 матчей и забил 17 голов, стал лучшим бомбардиром сборной в отборочных и финальных этапах чемпионатов Европы.

10. Анатолий Бышовец – 15

Анатолий Бышовец дебютировал за сборную СССР в 1966 году, участвовал в чемпионате Европы 1968 года, на турнире забил ключевой гол в матче с Венгрией и помог команде выйти в полуфинал. На чемпионате мира 1970 года в Мексике Бышовец стал лучшим бомбардиром сборной, забив 4 гола и попав в символическую сборную турнира. Всего за сборную СССР он провeл 39 матчей, забив 15 голов, а последним матчем Бышовца стал поединок против Португалии в 1972 году.

Таблица лучших бомбардиров сборной СССР за всю историю