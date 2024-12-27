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    ТОП-10 лучших бомбардиров сборной СССР


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    27.12.2024 18:08
    Кто был лучшим бомбардиром в истории сборной СССР: Блохин, Протасов, Стрельцов?

    Сборная СССР за время своего существования команда выиграла золото Олимпийских игр (1956), чемпионат Европы (1960) и регулярно участвовала в крупных международных турнирах. Рассказываем о 10 лучших бомбардирах советской национальной команды.

    1. Олег Блохин – 37

    Олег Блохин провeл за сборную СССР 103 матча, забил 37 голов. В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене занял третье-четвeртое места, отличившись шестью голами. На чемпионате мира 1982 года в Испании сыграл пять матчей и забил гол в ворота Новой Зеландии, а в 1986 году на мировом первенстве отметился мячом в ворота Канады.

    В 1975 году завоевал Золотой мяч как лучший футболист Европы. С киевским «Динамо» дважды выиграл Кубок обладателей кубков (1975, 1986) и стал обладателем Суперкубка Европы (1975).

    2. Олег Протасов – 28

    Дебют Протасова за сборную СССР состоялся осенью 1983 года в товарищеском матче с «Гертой», а первый официальный матч – 28 марта 1984 года против сборной ФРГ (1:2). Первый гол забил 15 мая 1984 года в ворота Финляндии, а 2 мая 1985 года оформил дубль в игре со Швейцарией (4:0). В первых 16 матчах за сборную забил 10 голов, отличившись высокой результативностью в возрасте 21 года.

    За сборную СССР провeл 68 матчей, забив 31 гол, что позволило занять 2-е место в списке бомбардиров после Олега Блохина. Участник чемпионата Европы 1988 года (5 матчей, 2 гола), а также чемпионатов мира 1986 (1 матч) и 1990 годов (3 матча, 1 гол). Последний гол за сборную СССР забил 13 ноября 1991 года в игре против Кипра (3:0), став автором первого мяча.

    3. Валентин Иванов – 25

    Валентин Иванов провeл за сборную СССР 57 матчей, в которых забил 25 голов, заняв третье место в списке лучших бомбардиров команды после Олега Блохина и Олега Протасова. На чемпионате мира 1962 года забил 4 мяча, став одним из шести лучших бомбардиров турнира. За олимпийскую сборную СССР сыграл 4 матча и отметился 3 голами.

    4. Эдуард Стрельцов – 23

    Эдуард Стрельцов дебютировал за сборную СССР в 1955 году в 17-летнем возрасте, оформив хет-трик в матче против Швеции. Всего за первые четыре игры он забил семь мячей, моментально став ключевым игроком команды. На Олимпиаде 1956 года его голы принесли победы в матчах против Германии и Болгарии, что позволило сборной СССР завоевать золотые медали.

    После возвращения в большой футбол в 1965 году Стрельцов вновь был вызван в сборную СССР. В 1967–1968 годах он провeл 12 матчей за национальную команду, забив 6 голов, в том числе три в ворота сборной Чили.

    В клубной карьере Стрельцов стал чемпионом СССР в 1965 году и выиграл Кубок СССР в 1968 году, также золото Олимпиады 1956 года.

    5. Виктор Понедельник – 21

    Виктор Понедельник вошeл в историю футбола как автор победного гола в финале первого чемпионата Европы 1960 года – точный удар форварда в дополнительное время принeс сборной СССР победу в турнире. Понедельник дебютировал за национальную команду в 1960 году, Виктор сразу показал себя, оформил хет-трик в товарищеском матче против Польши.

    Виктор Понедельник в составе сборной СССР стал серебряным призeром ЧЕ-1964, участвовал в ЧМ-1962.

    6. Игорь Численко – 21

    В сборной СССР Игорь Численко выступал с 1959 по 1968 годы. Численко был участником двух чемпионатов мира (1962 и 1966 годов) и финалистом Кубка Европы 1964 года. Игра форварда на ЧМ-1966 помогла сборной СССР занять четвeртое место, а в 1967 году Численко стал лучшим бомбардиром среди европейских национальных сборных.

    7. Анатолий Банишевский – 20

    Анатолий Банишевский сыграл за сборную СССР 50 матчей и забил 20 голов, Дебют игрока состоялся в 1965 году в матче против сборной Бразилии (0:3), а последнюю игру за сборную провeл в 1972 году в матче с ФРГ (0:3).

    Одним из памятных моментов карьеры Банишевского в сборной СССР стал хет-трик в ворота сборной Греции (4:1) в 1965 году.

    8. Анатолий Ильин – 18

    Анатолий Ильин забил один из самых важных голов в истории сборной СССР – победный мяч в финале Олимпийских игр 1956 года. Всего за сборную он провeл 33 матча и забил 18 голов.

    9. Виктор Колотов – 17

    В 1970 году Виктор Колотов дебютировал за сборную СССР, сыграв за сборную РСФСР в товарищеском матче против Польши, завершившемся победой 3:2, при этом он оформил дубль. Позже, по рекомендации Гавриила Качалина, который был впечатлeн его игрой за «Рубин», Колотов был приглашeн в основную сборную СССР. В том же году он дебютировал в составе сборной СССР в матче против СФРЮ, который завершился победой 4:0, и стал первым игроком из команды второй лиги, сыгравшим за сборную и забившим гол.

    В 1975 году Колотов забил два гола с пенальти в матче отборочного турнира чемпионата Европы против Турции, игрок отличался в других матчах, в том числе в игре против Ирландии. В 1972 году Колотов стал серебряным призeром чемпионата Европы. Всего за сборную СССР Виктор сыграл 45 матчей и забил 17 голов, стал лучшим бомбардиром сборной в отборочных и финальных этапах чемпионатов Европы.

    10. Анатолий Бышовец – 15

    Анатолий Бышовец дебютировал за сборную СССР в 1966 году, участвовал в чемпионате Европы 1968 года, на турнире забил ключевой гол в матче с Венгрией и помог команде выйти в полуфинал. На чемпионате мира 1970 года в Мексике Бышовец стал лучшим бомбардиром сборной, забив 4 гола и попав в символическую сборную турнира. Всего за сборную СССР он провeл 39 матчей, забив 15 голов, а последним матчем Бышовца стал поединок против Португалии в 1972 году.

    Таблица лучших бомбардиров сборной СССР за всю историю

    Игрок

    Матчи

    Голы

    Олег Блохин

    103

    37

    Олег Протасов

    69

    28

    Валентин Иванов

    57

    25

    Эдуард Стрельцов

    35

    23

    Виктор Понедельник

    31

    21

    Игорь Численко

    54

    21

    Анатолий Банишевский

    50

    20

    Анатолий Ильин

    33

    18

    Виктор Колотов

    45

    17

    Анатолий Бышовец

    39

    15
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: cool-readers
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    Комментарии (3)
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    рылы
    1735313339
    список нужно выкладывать в обратном порядке, иначе читать неинтересно.
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    рылы
    1735313457
    валентина иванова в тексте назвали эдуардом анатолия бышовца назвали виктором мда, вы хоть проверяете, что публикуете, или и так сойдёт?
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    biber.ru
    1735320122
    Были времена...
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