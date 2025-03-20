Дзюба объяснил, почему не сдержал слез перед матчем сборной России

Артем Дзюба прокомментировал свою эмоциональность в преддверии товарищеской встречи между сборными России и Гренады.

36-летний футболист сыграл за национальную команду впервые с 2021 года.

Дзюба не сдержал слез во время исполнения государственного гимна.

Он забил и стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной с 31 голом.

– В шоке немного. Но я как и думал, гимн больше всего душу растрогал.

– Заплакал, да? Не выдержал?

– Я надеюсь, это было не видно.

– Было видно, все написали.

– Думал, сдержусь, но я, правда, соскучился по гимну и этому состоянию.

– Считаешь себя лучшим в истории?

– Лучшим не считаю, хочется закрепить результат, а в будущем смотреть и наслаждаться.

Если кто‑то и побьет [рекорд], буду только рад и счастлив.