Дзюба объяснил, почему не сдержал слез перед матчем сборной России

Артем Дзюба прокомментировал свою эмоциональность в преддверии товарищеской встречи между сборными России и Гренады.
- 36-летний футболист сыграл за национальную команду впервые с 2021 года.
- Дзюба не сдержал слез во время исполнения государственного гимна.
- Он забил и стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной с 31 голом.
– В шоке немного. Но я как и думал, гимн больше всего душу растрогал.
– Заплакал, да? Не выдержал?
– Я надеюсь, это было не видно.
– Было видно, все написали.
– Думал, сдержусь, но я, правда, соскучился по гимну и этому состоянию.
– Считаешь себя лучшим в истории?
– Лучшим не считаю, хочется закрепить результат, а в будущем смотреть и наслаждаться.
Если кто‑то и побьет [рекорд], буду только рад и счастлив.
Источник: «Матч ТВ»