Пономарев – о рекорде Дзюбы: «Уверен, что Кержакову обидно. А болельщикам нет»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о достижении Артема Дзюбы, поставившего рекорд по числу забитых голов в сборной России.

– Расположение сборной покинул Дзюба. Карпин сказал, что вызывал его для болельщиков. Как к этому относитесь?

– Карпин правильно сделал, что вызвал Артeма. Он поставил личный рекорд. Это здорово. Для Дзюбы это поощрение. Ему ведь уже далеко за тридцать, пусть немного поверит в себя. Карьера у него получилась неплохая, пусть он и часто менял команды. Он не блестящий футболист, но на четыре с минусом всегда играл.

– Вам не обидно за Кержакова, который забивал сильным европейским сборным?

– Уверен, что Кержакову обидно. А болельщикам нет.