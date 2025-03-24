Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев – о рекорде Дзюбы: «Уверен, что Кержакову обидно. А болельщикам нет»

Пономарев – о рекорде Дзюбы: «Уверен, что Кержакову обидно. А болельщикам нет»

Сегодня, 09:13
1

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о достижении Артема Дзюбы, поставившего рекорд по числу забитых голов в сборной России.

– Расположение сборной покинул Дзюба. Карпин сказал, что вызывал его для болельщиков. Как к этому относитесь?

– Карпин правильно сделал, что вызвал Артeма. Он поставил личный рекорд. Это здорово. Для Дзюбы это поощрение. Ему ведь уже далеко за тридцать, пусть немного поверит в себя. Карьера у него получилась неплохая, пусть он и часто менял команды. Он не блестящий футболист, но на четыре с минусом всегда играл.

– Вам не обидно за Кержакова, который забивал сильным европейским сборным?

– Уверен, что Кержакову обидно. А болельщикам нет.

  • 36-летний Дзюба забил гол в матче с Гренадой, который стал для него 31-м в сборной России. У Александра Кержакова 30 голов.
  • До этой встречи Дзюба не играл за национальную команду с 2021 года. После матча с Гренадой форвард покинул расположение сборной России.

Еще по теме:
Экс-гендиректор «Крыльев Советов» объяснил, почему клуб не подписал Дзюбу
Ветеран «Зенита» – о рекорде Дзюбы: «Можно прислать кенгуру из Австралии, с пингвинами сыграть. Им он по три забьeт» 10
Экс-хавбек «Зенита» – о памятнике Дзюбе: «Надо «Ералаш» снимать» 3
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Товарищеские матчи. Сборные Гренада Россия Акрон Дзюба Артем Кержаков Александр Пономарев Владимир
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1742798374
А болельщикам пофиг, все же знают кому он забивал.
Ответить
Главные новости
Экс-президент «Локомотива» высказался о будущем Соболева в «Зените»
09:53
1
Глушенков прокомментировал ситуацию с вызовом в сборную России
09:41
Пономарев – о рекорде Дзюбы: «Уверен, что Кержакову обидно. А болельщикам нет»
09:13
1
Ямаль сделал больше всего голевых действий за сборную Испании при де ла Фуэнте
08:57
Молодежная сборная России сыграла вничью с Колумбией
08:50
Ахметов – о разгроме БАТЭ «Зенитом»: «Если и в чемпионате продолжим так же, с нами трудно будет справиться»
08:26
1
Карпин сказал, чем его впечатлил Кисляк
08:13
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
08:02
Мексика выиграла Лигу наций КОНКАКАФ с двумя игроками РПЛ в составе
07:47
Новые потери сборной России, рекорд Роналду, «Ювентус» сменил тренера и другие новости
02:00
Все новости
Все новости
Тренер молодежной сборной России прокомментировал ничью с Колумбией
10:01
Пономарев сказал, сколько голов Россия забьет Замбии
08:34
2
Карпин сказал, чем его впечатлил Кисляк
08:13
200-я сборная мира отказалась играть с Россией
Вчера, 21:24
9
Ветеран «Зенита» – о рекорде Дзюбы: «Можно прислать кенгуру из Австралии, с пингвинами сыграть. Им он по три забьeт»
Вчера, 21:00
10
Карпин оценил уровень сборной Замбии
Вчера, 18:00
Карпин оценил состояние Глушенкова
Вчера, 16:48
3
Еще 2 футболиста покинули сборную России перед матчем с Замбией
Вчера, 15:59
1
Карпин назвал игрока сборной России, которому подошла бы «Барселона»
Вчера, 15:32
2
Карпин сказал, стало ли ближе возвращение России к международным турнирам
Вчера, 14:48
1
Экс-хавбек «Зенита» – о памятнике Дзюбе: «Надо «Ералаш» снимать»
Вчера, 14:39
3
Карпин ответил на вопрос о работе в «Динамо»
Вчера, 14:26
3
Товарищеский матч. Азербайджан под руководством победителя Евро уступил дома Гаити (0:3)
22 марта
3
Колосков оценил число голов Дзюбы в сборной: «Средний и посредственный результат»
21 марта
3
23-летний школьник из сборной Гренады оценил погоду в Москве
21 марта
1
Реакция Кругового на вызов Дугласа Сантоса в сборную России
21 марта
2
Мостовой – о рекорде Дзюбы: «Вы смеетесь над футболом, что ли?»
21 марта
8
Колосков сравнил рекорды Дзюбы и Блохина
21 марта
5
Ротенберг оценил вариант с проведением матча Россия – США
21 марта
Кисляк – о Дзюбе: «Легенда русского футбола»
21 марта
3
Мостовой сказал, уснул ли он во время матча Россия – Гренада
21 марта
Колыванов сказал, является ли Дзюба лучшим игроком в истории сборной России
21 марта
2
ФотоРоссия сыграет с Гренадой специальным мячом
19 марта
2
Мостовой не исключил появления на матче Россия – Гренада
19 марта
7
Канчельскис оценил решение вызвать Дзюбу в сборную России
19 марта
Агент Дугласа Сантоса высказался о выборе игрока между сборными
19 марта
4 игрока молодежной сборной России не сыграют с Колумбией из-за травм
19 марта
1
Черданцев – о матче сборной России: «Договорились с Гренадой – уже хорошо»
19 марта
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 