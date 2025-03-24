Пономарев – о рекорде Дзюбы: «Уверен, что Кержакову обидно. А болельщикам нет»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о достижении Артема Дзюбы, поставившего рекорд по числу забитых голов в сборной России.
– Расположение сборной покинул Дзюба. Карпин сказал, что вызывал его для болельщиков. Как к этому относитесь?
– Карпин правильно сделал, что вызвал Артeма. Он поставил личный рекорд. Это здорово. Для Дзюбы это поощрение. Ему ведь уже далеко за тридцать, пусть немного поверит в себя. Карьера у него получилась неплохая, пусть он и часто менял команды. Он не блестящий футболист, но на четыре с минусом всегда играл.
– Вам не обидно за Кержакова, который забивал сильным европейским сборным?
– Уверен, что Кержакову обидно. А болельщикам нет.
- 36-летний Дзюба забил гол в матче с Гренадой, который стал для него 31-м в сборной России. У Александра Кержакова 30 голов.
- До этой встречи Дзюба не играл за национальную команду с 2021 года. После матча с Гренадой форвард покинул расположение сборной России.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»