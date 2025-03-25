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Мама Дзюбы прокомментировала вызов форварда в сборную России

Сегодня, 11:16

Мать нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Светлана Дзюба рассказала, что ее удивило приглашение сына в сборную России после долгого перерыва.

«Дождались. Мы уже, конечно, не верили, думали, шансов нет. Когда мы узнали [о вызове Артема в сборную], мы не поверили. Спасибо всем огромное, сборной, всем, кто поверил и вызвал его. Это же не только для него гордость, его достижение, но и для всего российского футбола», – сказала Светлана Дзюба.

  • 19 марта 36-летний Дзюба сыграл в товарищеском матче Россия – Гренада (5:0). Форвард впервые после Евро-2020, который прошел в 2021 году, выступил за национальную команду.
  • Дзюба забил гол в ворота Гренады и стал единоличным рекордсменом по количеству мячей в сборной России. На его счету 31 гол.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Акрон Гренада Россия Дзюба Артем
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