Мама Дзюбы прокомментировала вызов форварда в сборную России

Мать нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Светлана Дзюба рассказала, что ее удивило приглашение сына в сборную России после долгого перерыва.
«Дождались. Мы уже, конечно, не верили, думали, шансов нет. Когда мы узнали [о вызове Артема в сборную], мы не поверили. Спасибо всем огромное, сборной, всем, кто поверил и вызвал его. Это же не только для него гордость, его достижение, но и для всего российского футбола», – сказала Светлана Дзюба.
- 19 марта 36-летний Дзюба сыграл в товарищеском матче Россия – Гренада (5:0). Форвард впервые после Евро-2020, который прошел в 2021 году, выступил за национальную команду.
- Дзюба забил гол в ворота Гренады и стал единоличным рекордсменом по количеству мячей в сборной России. На его счету 31 гол.
Источник: «Матч ТВ»