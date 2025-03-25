Мама Дзюбы прокомментировала вызов форварда в сборную России

Мать нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Светлана Дзюба рассказала, что ее удивило приглашение сына в сборную России после долгого перерыва.

«Дождались. Мы уже, конечно, не верили, думали, шансов нет. Когда мы узнали [о вызове Артема в сборную], мы не поверили. Спасибо всем огромное, сборной, всем, кто поверил и вызвал его. Это же не только для него гордость, его достижение, но и для всего российского футбола», – сказала Светлана Дзюба.