Школьник из сборной Гренады готов играть за «Спартак» бесплатно: «Но только на начальном этапе»

Брэди Чарльз, защитник сборной Гренады, не против перейти в «Спартак».

«Я готов играть в «Спартаке» и в любом другом российском клубе за бесплатно, но только на начальном этапе – потом мне придется платить. Я бы очень хотел играть в вашей стране, это моя мечта, как и многих ребят в нашей сборной.

Для футболистов сборной Гренады футбол – это хобби, у нас есть основная работа. Я, например, и вовсе студент. Мы играем в футбол только когда есть свободное время. Нам заплатили, чтобы сыграли против сборной России. Сколько? Я не знаю», – сказал Чарльз, который учится в школе в 23 года.