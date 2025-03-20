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  • Школьник из сборной Гренады готов играть за «Спартак» бесплатно: «Но только на начальном этапе»

Школьник из сборной Гренады готов играть за «Спартак» бесплатно: «Но только на начальном этапе»

Сегодня, 19:36

Брэди Чарльз, защитник сборной Гренады, не против перейти в «Спартак».

«Я готов играть в «Спартаке» и в любом другом российском клубе за бесплатно, но только на начальном этапе – потом мне придется платить. Я бы очень хотел играть в вашей стране, это моя мечта, как и многих ребят в нашей сборной.

Для футболистов сборной Гренады футбол – это хобби, у нас есть основная работа. Я, например, и вовсе студент. Мы играем в футбол только когда есть свободное время. Нам заплатили, чтобы сыграли против сборной России. Сколько? Я не знаю», – сказал Чарльз, который учится в школе в 23 года.

  • Накануне Гренада проиграла России (0:5).
  • Гренадцы идут во 2-й сотне рейтинга ФИФА.
  • 25 марта Россия примет Замбию.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Гренада Спартак Чарльз Брэди
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