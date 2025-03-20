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23-летний игрок Гренады сообщил, что учится в школе

Сегодня, 13:13

Футболист Гренады Брэди Чарльз дал комментарий после матча с Россией (0:5).

«Шапки мы надевали просто, чтобы разогреться на разминке. Но тут не холодно. Температура нормальная. Ведь я живу в США последние несколько лет. Мне 23. Я хожу в школу! Сначала на математику, а потом тренируюсь.

У нас очень много футбольных полей. Я жил там двадцать лет и был на многих. Гренада – лучшее место для жизни. Там очень безопасно. Разница между Россией и Гренадой есть. Но ваша страна похожа на США в плане погоды и всего прочего. Могу отметить здания. Они в России просто прекрасные!» – сказал Чарльз.

  • Гренада – во 2-й сотне рейтинга ФИФА.
  • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
  • Следующий соперник – Замбия (25 марта).

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Источник: телеграм-канал Микеле Антонова
Россия. Премьер-лига Гренада Россия Чарльз Брэди
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