Глушенков рассказал, как Дзюба перепутал его с Глушаковым

Нападающий сборной России Максим Глушенков объяснил, почему старался играть на форварда Артема Дзюбу в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

– Было видно, что первый тайм с Гренадой ты в 90% случаев старался играть на Дзюбу, он тоже после игры это отметил. Это была внутренняя задача какая-то?

– Да, только он меня Денисом Глушенковым назвал, видимо, перепутал с другим полузащитником [улыбается]. Мы с Артемом и правда говорили перед игрой, да я и сам понимал, что человеку нужно было обязательно забить гол. Поэтому в каждом эпизоде сначала его искал.

– Не мешало это? Казалось, что в некоторых моментах был вариант получше: или взять на себя, или кому-то еще пас отдать.

– Да нет, почему? Всe, что я ему отдавал, до него доходило. По-моему, до него только одна передача получилась неточной, да и то во втором тайме. И вообще, рекорд рекордом, но игра стояла на первом месте. Не было такого, что вся команда была сконцентрирована только на том, чтобы Дзюба обязательно забил.

– Дзюба обещал проставиться. Успел?

– Он уехал сразу, не успел. Будем верить, что соберет нас в июне, когда чемпионат закончится.