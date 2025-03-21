Колыванов сказал, является ли Дзюба лучшим игроком в истории сборной России

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о рекорде форварда «Акрона» Артема Дзюбы по голам за национальную команду.

– Означает ли этот рекорд, что Дзюба – лучший игрок в истории сборной России?

– Я тебя умоляю. Хороший нападающий. Мы его все поздравляем. Молодец!

– Не слишком ли скромный рекорд Дзюбы? Юрий Семин сказал, что это маленький результат.

– Даже думать об не хочется, честно.

– Как думаете, кто в теории из нынешних футболистов может побить этот рекорд в будущем?

– Тюкавин мог, но он сейчас сломался. Будем ждать его восстановления.