«Выставочный матч для бенефиса Дзюбы»: Ташуев – об игре Россия – Гренада

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился впечатлениями от матча Россия – Гренада (5:0).

Артем Дзюба забил.

Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.

Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«В первую очередь, я следил за футболистами «Ахмата». Ясно, что акцент делался на игру с Замбией. В первом тайм был бенефис Артeма Дзюбы, вся команда играла на него по принципу, как доставить мяч Дзюбе. Выставочный матч для бенефиса Дзюбы.

Возможно, это правильно. Сегодня мы не имеем право участвовать в официальных матчах, значит, можно устроить шоу и чтобы Дзюба побил рекорд для России. Это очень важно. Пример и посыл для молодых футболистов. Я бы назвал это матч-шоу, но во втором тайме, когда Артeм ушeл, не хватало взаимодействий. Сборная была как солянка, игроки из разных клубов, но старались ребята, молодцы!

Три футболиста «Ахмата» сыграли свою роль, кто-то забил, кто-то отдал. Они все в хорошей спортивной форме. Понятно, что это не стопроцентная реализация возможностей, но 50-60% получилось. Для тренировочного матча нормально», – сказал Ташуев.