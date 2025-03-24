Глушенков заявил, что впервые получил кайф от футбола в этом году в матче с Гренадой

Нападающий «Зенита» и сборной России Максим Глушенков сказал, что не получал кайфа от футбола в этом году до товарищеского матча национальной команды с Гренадой (5:0).

– Перед игрой с Замбией все сборники говорят о сопернике политкорректно. Мол, неважно, с кем играть, ведь ты играешь за национальную команду. А у тебя такой же настрой?

– Мы выходим и тренируем свои тактические действия, которые мы должны переносить из тренировок в игры, вот и всe. Поэтому не так уж и важно, с кем играть: с Замбией, Гренадой или с кем-то еще.

– Казалось, что Гренаду немного недооценили. Все ждали снова 10:0 или чего-то подобного, а мы 15 минут не могли забить.

– Нет, такого не было. Вообще, лично я за свои последние четыре игры, которые прошли после зимнего перерыва, впервые получил кайф от футбола. Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроений игроков в центральной зоне. По этому я скучал.

Повторюсь: я не обращал внимания именно на тех, кто играл против нас. Я получал удовольствие от нашей игры.

– В сборной не обсуждали с Комличенко его декабрьские слова про «карму»?

– Нет, вообще нет. Что вспоминать? Это всe давно прошло.