Мостовой ответил, кто сильнее – Замбия или Гренада

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сравнил Гренаду и Замбию.

На прошлой неделе Россия разгромила Гренаду (5:0).

Завтра, 25 марта, россияне примут Замбию.

Россия проводит только товарищеские игры в связи с отстранением.

«Замбия однозначно сильнее Гренады, это африканская сборная. Посмотрим. Последние игры нашей сборной – не с самыми сильными соперниками. Вышли, сыграли, сели в автобус, уехали

Какой счет будет? Не знаю. С Гренадой 10:0 не получилось, все-таки соперник сильный оказался, 174-е место в рейтинге», – написал Мостовой.