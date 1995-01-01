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Спецпроект
Тюкавин против Чалова, Смолов против Кокорина – определите победителей в дуэлях бомбардиров РПЛ ⚔️
21:55
Карпин оценил эпизод с неназначенным пенальти в пользу «Ростова» на 93-й минуте кубкового матча с «Локомотивом»
2
21:44
Агент Миранчука эмоционально прокомментировал уход Алексея из «Аталанты»
1
21:33
Довбня выбрал игровой номер в «Спартаке»
21:21
Чалов не прилетел в Грецию: известна причина
4
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Все новости
22:35
«Боруссия Д» усилится двумя футболистами из АПЛ
22:22
Галактионов высказался о победе «Локомотива» над «Ростовом»
1
22:10
Олимпиада-2024. Франция и США вышли в 1/4 финала после разгромных побед
21:09
В «Ростове» назвали условие для продажи Глебова
3
20:49
Мостовой отреагировал на переход Миранчука в американский клуб
2
20:34
Фонбет Кубок России. «Локомотив» победил «Ростов» (1:0) благодаря голу 19-летнего воспитанника
14
20:29
Фонбет Кубок России. «Рубин» разгромил «Акрон» – 4:0
20:28
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Факел»: 30 июля
20:26
Трансфер Миранчука стал самым дорогим в истории МЛС
1
20:20
«Краснодар» предложил 11 миллионов за португальского вингера
3
20:08
Олимпиада-2024. Украина вылетела, уступив Аргентине; Марокко пробился в 1/4 финала
20:00
Цорн: «Миранчук подписал один из крупнейших контрактов в МЛС»
2
19:50
Игрок «Локомотива» может стать одноклубником Канте и Бензема
2
19:40
Фото
«Жирона» арендовала футболиста «Тоттенхэма»
19:30
«Ростов» оценил своего форварда в 80 миллионов
9
19:19
Фото
«Рома» выкупила вингера «Ювентуса» за 25 миллионов
19:10
Фото
«Краснодар» начал сотрудничать с «Пятерочкой»
4
18:59
«Локомотив» заработает на трансфере Миранчука в американский клуб
18:50
Экс-защитник «Ростова» и «Крыльев» – о российской полиции: «Когда видел этих людей, делал вид, что тупой и ничего не понимаю»
3
18:42
Олимпиада-2024. Испания проиграла Египту, но прошла дальше; Узбекистан вылетел
1
18:31
Видео
Первый гол нового сезона Фонбет Кубка России забил физрук из лицея ядерных технологий
3
18:18
Генич спрогнозировал, останется ли Соболев в «Спартаке»
23
18:06
Видео
Медиаклуб 2DROTS прошел во 2-й раунд Фонбет Кубка России
1
17:58
В «Атланте» объяснили трансфер Миранчука
17:48
Фото
2DROTS вышли на матч Фонбет Кубка России с нашивкой в память об Уткине
17:46
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Акрон»: 30 июля
17:42
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10 июня
14:14
Угальде в одном матче за сборную Коста-Рики сделал в 3 раза больше голевых действий, чем за полгода в «Спартаке»
5
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