Мостовой – о рекорде Дзюбы: «Вы смеетесь над футболом, что ли?»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о рекорде Артема Дзюбы, ставшего главным бомбардиром в истории национальной команды.

«Как можно назвать Дзюбу, если я Царь? Никак! Пока никак. У него свое какое-то прозвище может быть. Мы уже и так его распиарили.

Называйте, как хотите. Мне эта тема неинтересна.

И потом, что за рекорды? Почему-то когда Сашка Кержаков был, никто про этот рекорд не говорил. До Кержакова был Вовка Бесчастных, но тоже никто и слова не говорил. Да забил какому уровня сопернику. Вы смеетесь над футболом что ли уже?

Все давно уже изменилось в сторону хайпа. Не видите что ли, что происходит? Мы уже радуемся, что обыгрываем 190-ю сборную рейтинга. Все радуются и кричат. Те, кто играл 15-20 лет назад, их всех помнят, знают и в Европе, и везде», – написал Мостовой.