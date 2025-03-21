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  • Колосков оценил число голов Дзюбы в сборной: «Средний и посредственный результат»

Колосков оценил число голов Дзюбы в сборной: «Средний и посредственный результат»

Сегодня, 13:12

Почетный президент РФС Вячеслав Колсоков оценил результативность нападающего Артема Дзюбы в сборной России.

«Нет абсолютно никакого смысла говорить, что Дзюба забивал слабым командам за сборную. Рекорд есть рекорд. Было 30 голов, стал 31. Какой смысл сейчас копаться и говорить, что Кержакову было забивать сложнее, а Дзюбе легче? Надо принимать рекорд таким, каким он есть. Но 31 гол – это средний и посредственный результат», – сказал Колосков.

  • 36-летний Дзюба забил гол в товарищеском матче Россия – Гренада (5:0). Он стал для него 31-м в составе национальной команды.
  • Форвард «Акрона» опередил по этому показателю Александра Кержакова, на счету которого 30 мячей.

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Источник: Metaratings.ru
Товарищеские матчи. Сборные Акрон Гренада Россия Дзюба Артем
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