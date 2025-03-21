Колосков оценил число голов Дзюбы в сборной: «Средний и посредственный результат»

Почетный президент РФС Вячеслав Колсоков оценил результативность нападающего Артема Дзюбы в сборной России.
«Нет абсолютно никакого смысла говорить, что Дзюба забивал слабым командам за сборную. Рекорд есть рекорд. Было 30 голов, стал 31. Какой смысл сейчас копаться и говорить, что Кержакову было забивать сложнее, а Дзюбе легче? Надо принимать рекорд таким, каким он есть. Но 31 гол – это средний и посредственный результат», – сказал Колосков.
- 36-летний Дзюба забил гол в товарищеском матче Россия – Гренада (5:0). Он стал для него 31-м в составе национальной команды.
- Форвард «Акрона» опередил по этому показателю Александра Кержакова, на счету которого 30 мячей.
Источник: Metaratings.ru