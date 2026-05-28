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Смотреть прямую трансляцию Ирландия против Катара, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ирландия – Катар