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  • Ирландия – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

Ирландия – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

28 мая, 20:35
Ирландия
28.05.2026, четверг, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Катар
5' Н. Коллинс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
5
Джейк О'Брайен
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
10
Джейми МакГрат
ЦП
3
Лайам Скейлз
ЦП
17
Джек Мойлан
ЦП
20
Чидозие Огбене
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Катар
1
Махмуд Абунада
ВР
14
Хомам Ахмед
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
13
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
16
Буалем Хухи
(К) ЦЗ
20
Ахмед Фати
ЦП
4
Исса Лейе
ЦП
5
Яссем Габер Абдусаллам
ЦП
8
Эдмилсон Жуниор
ЦФ
15
Yusuf Abdurisag
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Ирландия
16
Эд МакГинти
ВР
23
Conor Brann
ВР
2
Джеймс Абанква
ЦЗ
18
Алекс Мерфи
ЦЗ
21
Корри Ндаба
ЦЗ
22
Киллиан Филлипс
ОП
19
Адам Бреннан
ЦП
14
Джо Ходж
ЦП
11
Jaden Umeh
ЦФ
9
Mason Melia
ЦФ
Катар
21
Салах Закария
ВР
3
Лукас Мендес
ЦЗ
25
Аль-Хашми Аль-Хусейн
ЦЗ
27
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
12
Карим Будиаф
ЦП
23
Ассим Мадибо
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
26
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
24
Тахсин Джамшид
ЦФ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
3-5-2
1
Келлехер
5
О'Брайен
4
О'Ши
22
Коллинс
6
Моламби
10
МакГрат
3
Скейлз
17
Мойлан
2
Коулмен
7
Пэррот
20
Огбене
4-3-3
1
Абунада
2
Мигель
13
Аль-Уи
16
Хухи
14
Ахмед
20
Фати
4
Лейе
5
Абдусаллам
11
Афиф
15
8
Жуниор
4
О'Ши
2
Абанква
2
Абанква
4
О'Ши
3
Скейлз
21
Ндаба
21
Ндаба
3
Скейлз
20
Огбене
11
11
20
Огбене
7
Пэррот
9
9
7
Пэррот
4
Лейе
3
Мендес
3
Мендес
4
Лейе
13
Аль-Уи
25
Аль-Хусейн
25
Аль-Хусейн
13
Аль-Уи
14
Ахмед
27
27
14
Ахмед
5
Абдусаллам
12
Будиаф
12
Будиаф
5
Абдусаллам
16
Хухи
23
Мадибо
23
Мадибо
16
Хухи
20
Фати
26
Насер Аль-Манаи
26
Насер Аль-Манаи
20
Фати
Насер Аль-Манаи
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
Насер Аль-Манаи
15
24
Джамшид
24
Джамшид
15
8
Жуниор
7
Аль-Аелдин
7
Аль-Аелдин
8
Жуниор
11
Афиф
19
Али
19
Али
11
Афиф
Остались в запасе
Ирландия
Катар
16
Эд МакГинти
ВР
23
Conor Brann
ВР
18
Алекс Мерфи
ЦЗ
22
Киллиан Филлипс
ОП
19
Адам Бреннан
ЦП
14
Джо Ходж
ЦП
Главный тренер
Джон О'Ши
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
16
Эд МакГинти
ВР
23
Conor Brann
ВР
18
Алекс Мерфи
ЦЗ
22
Киллиан Филлипс
ОП
19
Адам Бреннан
ЦП
14
Джо Ходж
ЦП
Остались в запасе
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ЦФ
Главный тренер
Джон О'Ши
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Ирландия - Катар
1
1
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
16
Офсайды
1
3
Количество передач
448
408
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию Ирландия против Катара, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ирландия – Катар

Ирландия – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Катар Ирландия
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