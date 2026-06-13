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  • Катар – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2026

Катар – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2026

13 июня, 20:50
Катар
13.06.2026, суббота, 22:00
Чемпионат мира, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Швейцария
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
1
Махмуд Абунада
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
13
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
4
Исса Лейе
ЦЗ
5
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
23
Ассим Мадибо
ЦП
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
16
Буалем Хухи
(К) ПВ
15
Yusuf Abdurisag
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
10
Гранит Джака
(К) ОП
6
Денис Закария
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Рубен Варгас
ЛВ
11
Дан Ндой
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
25
Аль-Хашми Аль-Хусейн
ЦЗ
12
Карим Будиаф
ЦП
20
Ахмед Фати
ЦП
26
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
24
Тахсин Джамшид
ЛФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
Швейцария
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
25
Лука Жакес
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Ардон Яшари
ОП
9
Йоан Манзамби
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
19
Ноа Окафор
ЦФ
23
Зеки Амдуни
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Абунада
2
Мигель
4
Лейе
5
Абдусаллам
14
Ахмед
13
Аль-Уи
23
Мадибо
8
Жуниор
16
Хухи
11
Афиф
15
3-2-2-2-1
1
Кобель
5
Аканджи
4
Эльведи
13
Родригес
10
Джака
6
Закария
20
Эбишер
8
Фройлер
11
Ндой
17
Варгас
7
Эмболо
5
Абдусаллам
12
Будиаф
12
Будиаф
5
Абдусаллам
13
Аль-Уи
20
Фати
20
Фати
13
Аль-Уи
23
Мадибо
26
Насер Аль-Манаи
26
Насер Аль-Манаи
23
Мадибо
Абдурисаг
7
Аль-Аелдин
7
Аль-Аелдин
Абдурисаг
8
Жуниор
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
8
Жуниор
13
Родригес
2
Мухайм
2
Мухайм
13
Родригес
8
Фройлер
14
Яшари
14
Яшари
8
Фройлер
11
Ндой
9
Манзамби
9
Манзамби
11
Ндой
20
Эбишер
22
Ридер
22
Ридер
20
Эбишер
17
Варгас
23
Амдуни
23
Амдуни
17
Варгас
Остались в запасе
Катар
Швейцария
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
25
Аль-Хашми Аль-Хусейн
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
24
Тахсин Джамшид
ЛФ
19
Алмоез Али
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
25
Лука Жакес
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
19
Ноа Окафор
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
25
Аль-Хашми Аль-Хусейн
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
24
Тахсин Джамшид
ЛФ
19
Алмоез Али
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
Остались в запасе
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
25
Лука Жакес
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
19
Ноа Окафор
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Катар - Швейцария
2
1
Всего ударов по воротам
6
26
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
10
Нарушения
12
11
Офсайды
0
1
Количество передач
278
576
Сейвы
5
3
Точность передач %
71
91
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
4
18
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.6
3.2
xGP (предотвращенные голы)
-0.54
-0.54

Смотреть прямую трансляцию Катар против Швейцарии, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Катар – Швейцария

Катар – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Швейцария Катар
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