Уэльс – Англия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 29 ноября

Сборные Уэльса и Англии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 29 ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Команды играли друг с другом 12 раз: 11 побед англичан, одна ничья.

Англия лидирует в группе B после двух туров, имея четыре очка. Уэльс занимает последнее место с одним очком.

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Коэффициенты:

Победа Уэльса – 8.20

Ничья – 4.50

Победа Англии – 1.47

Рекомендуемая ставка: победа Англии

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