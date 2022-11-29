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    Уэльс – Англия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 29 ноября

    Сборные Уэльса и Англии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 29 ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Команды играли друг с другом 12 раз: 11 побед англичан, одна ничья.

    Англия лидирует в группе B после двух туров, имея четыре очка. Уэльс занимает последнее место с одним очком.

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    Коэффициенты:

    • Победа Уэльса – 8.20
    • Ничья – 4.50
    • Победа Англии – 1.47

    Рекомендуемая ставка: победа Англии

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    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

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