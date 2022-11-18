Участвуйте в «Конкурсе прогнозов» и выигрывайте призы

может кто-то внятно объяснить п.2 и п.4 Правил:
2.Ставить можно не меньше 100 очков на один матч...
4. Минимальная ставка на матчи с 1-го по 7-й туры составляет 125 очков...
если можно ставить "не меньше 100 очков", то почему минимальная ставка - 125..?) при этом приняли ставки и по 100 очков за матч...
Привет. Это команда «Бомбардира». И мы пришли к вам с великолепными новостями.
Мы возвращаем «Конкурс прогнозов»! Вы просили – мы делаем это для вас. Вы можете прямо сейчас начать играть, перейдя по ссылке. Но рекомендуем вам все-таки почитать о некоторых изменениях. Здесь вы можете найти полные правила, а вот самые важные моменты:
1. Изначально «Конкурс прогнозов» посвящен ЧМ. Он состоит из 10 туров. С 1-го по 8-й будет по 8 матчей. В 9-м и 10-м турах – по 2.
2. Будут ли призы? Конечно. Их можно получить за 1-8 туры и по итогам общего зачета. Хотите спойлер? Можно выиграть майку любого клуба или сборной – но есть еще ценные подарки!
3. Самое главное: теперь не будет никаких дивизионов. Даже если вы пропустили один тур, то без проблем сможете побороться за призы в другом. Но для борьбы за призы в общем рейтинге рекомендуем не пропускать ставки на туры.
4. Важное: вам нужно сделать прогнозы всех матчей в туре, чтобы участвовать в розыгрыше.
5. И да, теперь есть только три вида ставок – победа хозяев, ничья и победа гостей.
6. Минимальная ставка на один матч – 100 баллов, максимальная – 200.