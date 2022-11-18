Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Участвуйте в «Конкурсе прогнозов» и выигрывайте призы

    Привет. Это команда «Бомбардира». И мы пришли к вам с великолепными новостями.

    Мы возвращаем «Конкурс прогнозов»! Вы просили – мы делаем это для вас. Вы можете прямо сейчас начать играть, перейдя по ссылке. Но рекомендуем вам все-таки почитать о некоторых изменениях. Здесь вы можете найти полные правила, а вот самые важные моменты:

    1. Изначально «Конкурс прогнозов» посвящен ЧМ. Он состоит из 10 туров. С 1-го по 8-й будет по 8 матчей. В 9-м и 10-м турах – по 2.

    2. Будут ли призы? Конечно. Их можно получить за 1-8 туры и по итогам общего зачета. Хотите спойлер? Можно выиграть майку любого клуба или сборной – но есть еще ценные подарки!

    3. Самое главное: теперь не будет никаких дивизионов. Даже если вы пропустили один тур, то без проблем сможете побороться за призы в другом. Но для борьбы за призы в общем рейтинге рекомендуем не пропускать ставки на туры.

    4. Важное: вам нужно сделать прогнозы всех матчей в туре, чтобы участвовать в розыгрыше.

    5. И да, теперь есть только три вида ставок – победа хозяев, ничья и победа гостей.

    6. Минимальная ставка на один матч – 100 баллов, максимальная – 200.

    Залетайте в «Конкурс прогнозов»: играйте, побеждайте и забирайте ценные призы

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:03
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26821

      JTherry 9 часов назад

      может кто-то внятно объяснить п.2 и п.4 Правил:
      2.Ставить можно не меньше 100 очков на один матч...
      4. Минимальная ставка на матчи с 1-го по 7-й туры составляет 125 очков...
      если можно ставить "не меньше 100 очков", то почему минимальная ставка - 125..?) при этом приняли ставки и по 100 очков за матч...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74

      Илья Егоров > JTherry 8 часов назад

      Вы правы, у нас была ошибка, спасибо за уточнение. Объясняем. Минимальная ставка на матчи 100 очков, 200 - максимальная. Так будет с 1-го по 7-й туры.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26821

      JTherry > Илья Егоров 8 часов назад

      исправили уже, спасибо за помощь...)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Shlоmо 9 часов назад

      Всем Добра!!!

      В жизни надо делать перерывы,
      чтобы выключаться и отсутствовать,
      чтобы много раз, покуда живы,
      счастье это заново почувствовать.... (с)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6560

      ALeX-161-rus 10 часов назад

      Ура! Свершилось чудо!
      Всем добра.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50983

      MaxRnD 10 часов назад

      Поддерживаю ниже озвученное предложение по разбану всех участников старого КП, у которых были награды за участие в нём, тем более, что эти люди в подавляющем большинстве являлись не провокаторами, а жертвами провокаций

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +98867

      sv1969 > MaxRnD 49 минут назад

      Приветствую Макс! Рад видеть!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50983

      MaxRnD > sv1969 37 минут назад

      Владимир, взаимно ! Приятно опять здесь наблюдать старую гвардию ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +98867

      sv1969 > MaxRnD 29 минут назад

      Да уж... Много воды утекло. Главное КП вернули.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +924

      Эном айс > MaxRnD 23 минуты назад

      Ну, вот. Все вожаки(почти) вернулись.insider_retro где-то рядом
      разгуливает. Докоян видимо будет в отказке.
      Пошла жара.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Бархударов > MaxRnD 20 минут назад

      Привет Макс!!!)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +170

      Аvеngеr 22 часа назад

      Блокированные пожизненно могут участвовать в конкурсе. Проверено 3 раза.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16464

      Fusballer > Аvеngеr 11 часов назад

      Для них в качестве приза надо сделать амнистию)))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1447

      zarsm 17 ноября, 20:35

      Сертификат на 1000 на озон)) Смешно, честно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8244

      vladik12 17 ноября, 20:28

      Пошла жара!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +760

      г.Онега 17 ноября, 20:26

      вопрос -футболку клуба с фамилией игрока или нет?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8244

      vladik12 > г.Онега 17 ноября, 20:28

      Да, с Дзюбиньо.

      Шучу))).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +760

      г.Онега > vladik12 17 ноября, 20:39

      и фоткой его с одного видио )) шучу ,просто если вдруг выйграю хотел брату в подарок

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +144

      Стоп всем > г.Онега 23 часа назад

      Дык ты у брата спроси---а может ему пондравится футболка фоткой с одного видео Дзюбиньо ? Если да, то у тебя дополнительный стимул в конкурсе. Если нет, все равно футболка у тебя --стимул с одного видео Дзюбиньо .)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50983

      MaxRnD 17 ноября, 20:21

      Очешуеть. Откинулся родимый ))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32653

      zra78 17 ноября, 20:14

      Даааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11