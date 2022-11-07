Группы ЧМ 2022.

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша﻿

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония﻿

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия﻿

Группа G: Бразилия﻿, Сербия, Швейцария, ﻿Камерун

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея﻿

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

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Календарь чемпионата мира по футболу

Результаты матчей чемпионата мира по футболу