Группы ЧМ 2022.
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Календарь чемпионата мира по футболу
Источник: «Бомбардир»