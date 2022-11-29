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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Эквадор - Сенегал
Эквадор - Сенегал: обзор матча 29 ноября 2022
Эквадор
29.11.2022, вторник, 18:00
Чемпионат мира, группа A, 3 тур
1 : 2
Завершен
Сенегал
68'
М. Кайседо
44'
И. Сарр (П)
70'
К. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эквадор - Сенегал
90'
+5
Замена
П. Сиссе
️️️️
Б. Диа
Замена
Д. Поросо
️️️️
А. Пресиадо
85'
75'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
И. Ндиайе
74'
Замена
Н. Менди
️️️️
П. Сисс
70'
ГОЛ! 1:2!
К. Кулибали
ГОЛ! 1:1!
М. Кайседо
Пас отдал
Ф. Торрес
68'
66'
Желтая карточка
И. Гуйе
Замена
Д. Реаско
️️️️
М. Эстрада
64'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
А. Франко
46'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
К. Груэсо
46'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Сарр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
26
Пап Гуйе
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
18
Исмаила Сарр
ПВ
9
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
15
Анхель Мена
ЦП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
24
Джоркаефф Реаско
ЦФ
11
Кевин Родригес
ЦФ
Сенегал
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
25
Мамаду Лум
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
24
Мустафа Наме
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
29
Бамба Дьенг
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Галиндес
7
Эступиньян
2
Торрес
3
Хинкапе
17
Пресиадо
23
Кайседо
21
Франко
8
Груэсо
19
Плата
13
Валенсия
11
Эстрада
3-2-2-2-1
16
Менди
21
Сабали
22
Диалло
3
Кулибали
26
Гуйе
5
Гуйе
6
Сисс
13
Ндиайе
18
Сарр
14
Якобс
9
Диа
17
Пресиадо
25
Поросо
25
Поросо
17
Пресиадо
8
Груэсо
5
Сифуэнтес
5
Сифуэнтес
8
Груэсо
21
Франко
16
Сармиенто
16
Сармиенто
21
Франко
11
Эстрада
24
Реаско
24
Реаско
11
Эстрада
9
Диа
4
Сиссе
4
Сиссе
9
Диа
6
Сисс
6
Менди
6
Менди
6
Сисс
13
Ндиайе
29
Дьенг
29
Дьенг
13
Ндиайе
Остались в запасе
Эквадор
Сенегал
22
Александер Домингес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Анхель Мена
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
11
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
25
Мамаду Лум
ОП
24
Мустафа Наме
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Остались в запасе
22
Александер Домингес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Анхель Мена
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
11
Кевин Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Сени Дьенг
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
14
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
25
Мамаду Лум
ОП
24
Мустафа Наме
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Алиу Сиссе
Статистика матча Эквадор - Сенегал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Халифа Интернешнл
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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