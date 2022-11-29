Где и во сколько смотреть матч Иран – США: 29 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Ирана и США сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Иранцы имеют на счету четыре очка и занимают второе место в группе B. У команды США два очка и третье место.
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- Встреча состоится во вторник, 29 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «Аль Тумама».
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»