Где и во сколько смотреть матч Эквадор – Сенегал: 29 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Эквадора и Сенегала сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Эквадор после двух туров имеет на счету четыре очка. У сенегальцев в активе три очка.
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- Встреча состоится во вторник, 29 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «Халифа Интернешнл».
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Начало – в 18:00 по московскому времени.
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Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня
Источник: «Бомбардир»