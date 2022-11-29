Где и во сколько смотреть матч Эквадор – Сенегал: 29 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Эквадора и Сенегала сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Эквадор после двух туров имеет на счету четыре очка. У сенегальцев в активе три очка.

Получи 2000 рублей за регистрацию и ставь на матчи ЧМ-2022

Встреча состоится во вторник, 29 ноября.

Матч пройдет на стадионе «Халифа Интернешнл».

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 18:00 по московскому времени.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

Участвуй в «Конкурсе прогнозов» и выигрывай призы