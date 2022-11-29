Нидерланды – Катар: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 29 ноября

Сборные Нидерландов и Катара сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 29 ноября. Начало – в 18:00 по московскому времени.

У Нидерландов четыре очка после двух туров.

Катар не набрал ни одного очка и уже потерял шансы на выход в плей-офф. Команда проиграла оба матча с разницей в два мяча.

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Коэффициенты:

Победа Нидерландов – 1.25

Ничья – 6.50

Победа Катара – 15.5

Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов с форой (-1.5)

Где смотреть матч Нидерланды – Катар

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