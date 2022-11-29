Нидерланды – Катар: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 29 ноября

Сборные Нидерландов и Катара сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 29 ноября. Начало – в 18:00 по московскому времени.
У Нидерландов четыре очка после двух туров.
Катар не набрал ни одного очка и уже потерял шансы на выход в плей-офф. Команда проиграла оба матча с разницей в два мяча.
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов с форой (-1.5)
Где смотреть матч Нидерланды – Катар
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Источник: «Бомбардир»