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    Нидерланды – Катар: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 29 ноября

    Сборные Нидерландов и Катара сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 29 ноября. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    У Нидерландов четыре очка после двух туров.

    Катар не набрал ни одного очка и уже потерял шансы на выход в плей-офф. Команда проиграла оба матча с разницей в два мяча.

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    Коэффициенты:

    • Победа Нидерландов – 1.25
    • Ничья – 6.50
    • Победа Катара – 15.5

    Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов с форой (-1.5)

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    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

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