Где и во сколько смотреть матч Уэльс – Англия: 29 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Уэльса и Англии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Англия лидирует в группе B после двух туров, имея четыре очка. Уэльс занимает последнее место с одним очком.

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Встреча состоится во вторник, 29 ноября.

Матч пройдет на стадионе «Ахмад бин Али».

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

Начало – в 22:00 по московскому времени.

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