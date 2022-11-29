Где и во сколько смотреть матч Уэльс – Англия: 29 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Уэльса и Англии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Англия лидирует в группе B после двух туров, имея четыре очка. Уэльс занимает последнее место с одним очком.
Получи 2000 рублей за регистрацию и ставь на матчи ЧМ-2022
- Встреча состоится во вторник, 29 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «Ахмад бин Али».
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня
Источник: «Бомбардир»