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  • Жены Месси и Фабрегаса в купальниках позабавились друг с другом

Жены Месси и Фабрегаса в купальниках позабавились друг с другом

1 марта 2023, 07:21
5

Супруги Лионеля Месси и Сеска Фабрегаса Антонелла Рокуццо и Даниэлла Семаан вместе отдохнули в открытом теплом бассейне.

Женщины выложили в социальной сети видео, как после бассейна прыгают в снег. На них надеты только купальники.

  • Семьи знакомы со времен выступления Месси и Фабрегаса за «Барселону».
  • Сейчас испанец играет за итальянский «Комо» в Серии В.
  • Рокуццо на этой неделе посетила с мужем премию ФИФА The Best.

Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня стал великим

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Месси Лионель Фабрегас Сеск
Комментарии (5)
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ЗаЖиМ
1677646558
Футбол... фуле..
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Skull_Boy
1677648198
Ya ya ya
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Axe111
1677660351
Бомбардир такой Бомбардир)
Ответить
Fialet
1677661144
Какое интригующее заглавие.
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multiscan
1677923364
В нынешние времена заголовок звучит очень ... провокационно и оскорбительно!
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