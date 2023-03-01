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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Жены Месси и Фабрегаса в купальниках позабавились друг с другом

    Супруги Лионеля Месси и Сеска Фабрегаса Антонелла Рокуццо и Даниэлла Семаан вместе отдохнули в открытом теплом бассейне.

    Женщины выложили в социальной сети видео, как после бассейна прыгают в снег. На них надеты только купальники.

    • Семьи знакомы со времен выступления Месси и Фабрегаса за «Барселону».
    • Сейчас испанец играет за итальянский «Комо» в Серии В.
    • Рокуццо на этой неделе посетила с мужем премию ФИФА The Best.

    Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня стал великим

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2023 07:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 4 марта, 12:49

      В нынешние времена заголовок звучит очень ... провокационно и оскорбительно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 1 марта, 11:59

      Какое интригующее заглавие.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3581

      Axe111 1 марта, 11:45

      Бомбардир такой Бомбардир)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 1 марта, 08:23

      Ya ya ya

      0
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      Рейтинг: +201

      ЗаЖиМ 1 марта, 07:55

      Футбол... фуле..

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