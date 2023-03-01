Жены Месси и Фабрегаса в купальниках позабавились друг с другом

Супруги Лионеля Месси и Сеска Фабрегаса Антонелла Рокуццо и Даниэлла Семаан вместе отдохнули в открытом теплом бассейне.
Женщины выложили в социальной сети видео, как после бассейна прыгают в снег. На них надеты только купальники.
- Семьи знакомы со времен выступления Месси и Фабрегаса за «Барселону».
- Сейчас испанец играет за итальянский «Комо» в Серии В.
- Рокуццо на этой неделе посетила с мужем премию ФИФА The Best.
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Источник: Бомбардир.ру