Фабрегас высказался об игре Роналду в матче с Чехией

Экс-игрок сборной Испании Сеск Фабрегас поделился своими мыслями по поводу игры португальского форварда Криштиану Роналду в матче с Чехией (2:1) в рамках Евро-2024.

«Что бы там ни говорили, но если у Роналду идeт игра, то она идeт и у всей сборной. Он всегда находит шанс. Ему нужен только момент. И мне кажется, что Роналду играет ещe лучше, чем в предыдущие годы. Он – уникум», – высказал свое мнение Фабрегас.