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    Фабрегас высказался об игре Роналду в матче с Чехией

    Экс-игрок сборной Испании Сеск Фабрегас поделился своими мыслями по поводу игры португальского форварда Криштиану Роналду в матче с Чехией (2:1) в рамках Евро-2024.

    «Что бы там ни говорили, но если у Роналду идeт игра, то она идeт и у всей сборной. Он всегда находит шанс. Ему нужен только момент. И мне кажется, что Роналду играет ещe лучше, чем в предыдущие годы. Он – уникум», – высказал свое мнение Фабрегас.

    • Криштиану Роналду, которому в феврале исполнилось 39 лет, провел в поединке с Чехией (2:1) все 90 минут. Португальской команде удалось вырвать три очка на 92-й минуте встречи.
    • Теперь в активе дружины Роберто Мартинеса 3 очка. В следующем туре Португалии предстоит сразиться со сборной Турции, которая пока лидирует в квартете благодаря лучшей разнице мячей.
    • В минувшем сезоне Криштиану Роналду, защищая цвета «Аль-Насра», забил 35 мячей в 31 игре чемпиона Саудовской Аравии. Также португалец сумел 11 раз ассистировать своим партнерам по команде.

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    Источник: BBC Sport

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