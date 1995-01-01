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    Головин: «Фабрегас похож на Дзюбу – разговаривает постоянно»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о схожести между Сеском Фабрегасом и Артемом Дзюбой.

    «Я у Фабрегаса спрашивал что-то, но в основном он сам любит рассказывать. Даже спрашивать не нужно. Он чем-то на Дзюбу похож. Разговаривает постоянно.

    Он рассказывал про скорости в АПЛ. Сказал, что во Франции тяжелее играть, чем в Англии в каких-то моментах. Когда принимаешь мяч, тут на такой скорости несутся на тебя. Иногда даже подумать не успеваешь. Приходится это делать заранее.

    Конечно, в АПЛ это тоже есть. Но он игрок не быстрый. Поэтому ему моментами сложнее играть с командами, вроде «Дижона», – сказал Головин.

    • Россиянин играет с Фабрегасом за «Монако» с января 2019 года.
    • С Дзюбой хавбек выступает за сборную России.
    • Сейчас Головин лечится от коронавируса.

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 19:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7016

      житель СПб 8 минут назад

      Гнус он! Хуже всего - иметь плохую память. Фабрегас вместе с ван Перси чморили изо всех сил нашего Андрея Аршавина в Арсенале. Завидовали, гадили... Настоящий европейский менталитет. Головин молод, может это не знать. А мне в память врезалось.

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