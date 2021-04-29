Головин: «Фабрегас похож на Дзюбу – разговаривает постоянно»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о схожести между Сеском Фабрегасом и Артемом Дзюбой.

«Я у Фабрегаса спрашивал что-то, но в основном он сам любит рассказывать. Даже спрашивать не нужно. Он чем-то на Дзюбу похож. Разговаривает постоянно.

Он рассказывал про скорости в АПЛ. Сказал, что во Франции тяжелее играть, чем в Англии в каких-то моментах. Когда принимаешь мяч, тут на такой скорости несутся на тебя. Иногда даже подумать не успеваешь. Приходится это делать заранее.

Конечно, в АПЛ это тоже есть. Но он игрок не быстрый. Поэтому ему моментами сложнее играть с командами, вроде «Дижона», – сказал Головин.