Головин: «Фабрегас похож на Дзюбу – разговаривает постоянно»

Гнус он! Хуже всего - иметь плохую память. Фабрегас вместе с ван Перси чморили изо всех сил нашего Андрея Аршавина в Арсенале. Завидовали, гадили... Настоящий европейский менталитет. Головин молод, может это не знать. А мне в память врезалось.
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о схожести между Сеском Фабрегасом и Артемом Дзюбой.
«Я у Фабрегаса спрашивал что-то, но в основном он сам любит рассказывать. Даже спрашивать не нужно. Он чем-то на Дзюбу похож. Разговаривает постоянно.
Он рассказывал про скорости в АПЛ. Сказал, что во Франции тяжелее играть, чем в Англии в каких-то моментах. Когда принимаешь мяч, тут на такой скорости несутся на тебя. Иногда даже подумать не успеваешь. Приходится это делать заранее.
Конечно, в АПЛ это тоже есть. Но он игрок не быстрый. Поэтому ему моментами сложнее играть с командами, вроде «Дижона», – сказал Головин.
- Россиянин играет с Фабрегасом за «Монако» с января 2019 года.
- С Дзюбой хавбек выступает за сборную России.
- Сейчас Головин лечится от коронавируса.