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  • Головин: «Фабрегас похож на Дзюбу – разговаривает постоянно»

Головин: «Фабрегас похож на Дзюбу – разговаривает постоянно»

29 апреля 2021, 19:50
4

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о схожести между Сеском Фабрегасом и Артемом Дзюбой.

«Я у Фабрегаса спрашивал что-то, но в основном он сам любит рассказывать. Даже спрашивать не нужно. Он чем-то на Дзюбу похож. Разговаривает постоянно.

Он рассказывал про скорости в АПЛ. Сказал, что во Франции тяжелее играть, чем в Англии в каких-то моментах. Когда принимаешь мяч, тут на такой скорости несутся на тебя. Иногда даже подумать не успеваешь. Приходится это делать заранее.

Конечно, в АПЛ это тоже есть. Но он игрок не быстрый. Поэтому ему моментами сложнее играть с командами, вроде «Дижона», – сказал Головин.

  • Россиянин играет с Фабрегасом за «Монако» с января 2019 года.
  • С Дзюбой хавбек выступает за сборную России.
  • Сейчас Головин лечится от коронавируса.

Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Россия Дзюба Артем Фабрегас Сеск Головин Александр
Комментарии (4)
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житель СПб
1619717127
Гнус он! Хуже всего - иметь плохую память. Фабрегас вместе с ван Перси чморили изо всех сил нашего Андрея Аршавина в Арсенале. Завидовали, гадили... Настоящий европейский менталитет. Головин молод, может это не знать. А мне в память врезалось.
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Garrincha58
1619767347
да он копия Дзюбы
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