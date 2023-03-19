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    Буффон и Фабрегас, которым на двоих 80 лет, сыграли друг против друга в Серии В

    Накануне в 30-м туре итальянской Серии В «Комо» принимал «Парму». Главное событие матча – встреча легенд европейского футбола: Сеска Фабрегаса и вратаря гостей Джанлуиджи Буффона, которым на двоих 80 лет.

    Игроки тепло поприветствовали друг друга перед матчем – они обнялись. А потом Буффон пропустил два гола, и его команда проиграла со счетом 0:2.

    Фабрегас провел на поле всего 38 минут – потом его заменили.

    С 61-й минуты «Парма» Буффона была в меньшинстве.

    • Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и повышения в классе.
    • 35-летний Фабрегас провел в сезоне Серии В 15 матчей, сделал 2 ассиста.
    • У 45-летнего Буффона 11 матчей и 16 пропущенных голов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.03.2023 12:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12406

      DeStar 5 часов назад

      ой не такой уж фабрегас и старый
      просто по футбольному он постарел еще до 30 , вот мне уже кажется что фабрегас лет 5-7 пенсионер
      а по факту 35 епт, месси 35, модричу 37, бензема 35 и тд и тп
      так что фабрегас не старый) просто рано сдулся

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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh 14 часов назад

      Ветераны..Оба классно играют.Респект.

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