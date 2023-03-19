Буффон и Фабрегас, которым на двоих 80 лет, сыграли друг против друга в Серии В

Накануне в 30-м туре итальянской Серии В «Комо» принимал «Парму». Главное событие матча – встреча легенд европейского футбола: Сеска Фабрегаса и вратаря гостей Джанлуиджи Буффона, которым на двоих 80 лет.
Игроки тепло поприветствовали друг друга перед матчем – они обнялись. А потом Буффон пропустил два гола, и его команда проиграла со счетом 0:2.
Фабрегас провел на поле всего 38 минут – потом его заменили.
С 61-й минуты «Парма» Буффона была в меньшинстве.
- Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и повышения в классе.
- 35-летний Фабрегас провел в сезоне Серии В 15 матчей, сделал 2 ассиста.
- У 45-летнего Буффона 11 матчей и 16 пропущенных голов.
Источник: «Бомбардир»