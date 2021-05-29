Фабрегас – о запасе «Манчестер Сити» в финале ЛЧ: «Безумие. Они могли бы отдельной командой бороться за победу в турнире»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас шокирован скамейкой запасных «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов против «Челси». По мнению испанца, резервисты манчестерцев имели бы шансы выиграть турнир.

«Скамейка «Сити»... Они могли бы составить вторую команду и по-прежнему бороться за победу в ЛЧ... Безумие», – написал Фабрегас.