Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Фабрегас – о запасе «Манчестер Сити» в финале ЛЧ: «Безумие. Они могли бы отдельной командой бороться за победу в турнире»

    Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас шокирован скамейкой запасных «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов против «Челси». По мнению испанца, резервисты манчестерцев имели бы шансы выиграть турнир.

    «Скамейка «Сити»... Они могли бы составить вторую команду и по-прежнему бороться за победу в ЛЧ... Безумие», – написал Фабрегас.

    • Игра пройдет в Порту на стадионе «Драгау», начало – в 22:00 по московскому времени.
    • В этом сезоне команды трижды встречались друг с другом – в АПЛ «Сити» и «Челси» обменялись гостевыми победами, а в Кубке Англии лондонцы дома выиграли со счетом 1:0.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Сеска Фабрегаса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:26
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7346

      житель СПб 48 минут назад

      Фабрегас, завидуй молча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12974

      Garrincha58 51 минуту назад

      да а Пепу всё мало собрали два равных состава и всё мало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4356

      Fusballer 1 час назад

      Какая разница кому на колени вставать.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85921
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru