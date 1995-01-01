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    Зинченко, Уокер, Марез – в основе «Манчестер Сити» на финал с «Челси»; Менди, Рюдигер, Джеймс выйдут у лондонцев

    Стали известны стартовые составы команд на финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Уокер, Диаш, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне, Силва, Марез, Фоден, Стерлинг.

    Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Жезус, Агуэро, Лапорт, Родри, Торрес, Б. Менди, Фернандиньо, Канселу, Гарсия.

    «Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Чилвел, Аспиликуэта, Джеймс, Канте, Маунт, Жоржиньо, Хаверц, Вернер.

    Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Пулишич, Зума, Ковачич, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор, Эмерсон.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Драгау», что в португальском Порту, который начнется в 22:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +186

      egor tikhonov 2 часа назад

      охереть((((8 человек атакующих у Пепа???? хочет порвать????

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