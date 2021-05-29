Зинченко, Уокер, Марез – в основе «Манчестер Сити» на финал с «Челси»; Менди, Рюдигер, Джеймс выйдут у лондонцев

Стали известны стартовые составы команд на финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Уокер, Диаш, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне, Силва, Марез, Фоден, Стерлинг.

Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Жезус, Агуэро, Лапорт, Родри, Торрес, Б. Менди, Фернандиньо, Канселу, Гарсия.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Чилвел, Аспиликуэта, Джеймс, Канте, Маунт, Жоржиньо, Хаверц, Вернер.

Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Пулишич, Зума, Ковачич, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор, Эмерсон.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Драгау», что в португальском Порту, который начнется в 22:00 по Москве.