Фабрегас высказался о победе Италии в матче против Албании

Экс-игрок сборной Испании Сеск Фабрегас поделился мыслями по поводу победы Италии в матче первого тура группового раунда Евро-2024 против Албании (2:1).

«В первом тайме была хорошая реакция от команды. Я вижу, как меняется игра при Лучано Спаллетти, как идeт вскрытие обороны при помощи флангов игроками Димарко и Кьезой. Но от второго тайма я ждал большего, думал, будут забиты ещe голы, команды будут идти вперeд, но этого не случилось», – высказался Фабрегас.