Фабрегас высказался о победе Италии в матче против Албании

Экс-игрок сборной Испании Сеск Фабрегас поделился мыслями по поводу победы Италии в матче первого тура группового раунда Евро-2024 против Албании (2:1).
«В первом тайме была хорошая реакция от команды. Я вижу, как меняется игра при Лучано Спаллетти, как идeт вскрытие обороны при помощи флангов игроками Димарко и Кьезой. Но от второго тайма я ждал большего, думал, будут забиты ещe голы, команды будут идти вперeд, но этого не случилось», – высказался Фабрегас.
- Италия сумела одержать волевую победу в поединке с Албанией (2:1), пропустив в самом начале. Димарко неудачно вбросил аут, а Доннарумма пропустил удар от Байрами в ближний угол. Голами у действующих чемпионов Европы отметились Бастони и Барелла.
- Во второй половине встречи команды обменивались голевыми моментами, но им так и не удалось поразить ворота друг друга. Итальянцы записали в свой актив 3 очка.
- Дальше коллектив Спаллетти ждут игры с Испанией и Хорватией.