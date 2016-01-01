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Фабрегас – о завершении карьеры: «Этот год был настолько плох, что я не могу так закончить»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас объяснил, почему решил не заканчивать профессиональную карьеру.

«В последние недели мне звонили несколько раз с предложениями от бывших тренеров присоединиться к их штабу в качестве помощника.

Но этот год был настолько плох, что я не могу так закончить. Хочу продолжать играть.

Я открыт для всех вариантов, просто хочу получать удовольствие. Команда не имеет значения. Хочу найти новый проект и узнать, что ждет меня в будущем», – заявил 35-летний испанец.

  • В этом сезоне Фабрегас из-за травм провел всего 5 матчей.
  • Он не играет с 16 сентября 2021 года.
  • Контракт хавбека с «Монако» истекает 30 июня, и он не будет продлевать договор.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Get French Football News

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