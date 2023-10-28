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    • Фабрегас оценил шансы «Барселоны» и «Реала» на победу в Эль Класико

    Фабрегас оценил шансы «Барселоны» и «Реала» на победу в Эль Класико

    Сеск Фабрегас поделился ожиданиями от матча 11-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом».

    «Считаю фаворитом «Барсу». Думаю, шансы 60 на 40 в пользу каталонцев. Хотя от Класико никогда не знаешь, чего ожидать.

    Но если бы мне пришлось сделать выбор, я бы отдал небольшое предпочтение в пользу «Барселоны», – сказал Фабрегас.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3598

      momwig_ 17 минут назад

      Как удивительно. Воспитаник академии Барсы отдал предпочтение... Барсе. С трепетом читал, оставаясь в полном неведении, кому же он отдаст предпочтение до самого конца. Интрига, иптедь!))

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