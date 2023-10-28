Фабрегас оценил шансы «Барселоны» и «Реала» на победу в Эль Класико

Сеск Фабрегас поделился ожиданиями от матча 11-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом».

«Считаю фаворитом «Барсу». Думаю, шансы 60 на 40 в пользу каталонцев. Хотя от Класико никогда не знаешь, чего ожидать.

Но если бы мне пришлось сделать выбор, я бы отдал небольшое предпочтение в пользу «Барселоны», – сказал Фабрегас.