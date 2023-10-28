Фабрегас оценил шансы «Барселоны» и «Реала» на победу в Эль Класико

Как удивительно. Воспитаник академии Барсы отдал предпочтение... Барсе. С трепетом читал, оставаясь в полном неведении, кому же он отдаст предпочтение до самого конца. Интрига, иптедь!))
Сеск Фабрегас поделился ожиданиями от матча 11-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом».
«Считаю фаворитом «Барсу». Думаю, шансы 60 на 40 в пользу каталонцев. Хотя от Класико никогда не знаешь, чего ожидать.
Но если бы мне пришлось сделать выбор, я бы отдал небольшое предпочтение в пользу «Барселоны», – сказал Фабрегас.
- «Барса» примет «Реал» сегодня в 17:15 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.