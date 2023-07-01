Месси отреагировал на окончание карьеры Фабрегаса

Нападающий американского «Интера» Лионель Месси опубликовал пост в честь Сеска Фабрегаса, объявившего об окончании карьеры.
«Ты знаешь все хорошее, что мы думаем о тебе и твоей семье, Сеск. Ты один из моих лучших друзей. Мы обязательно продолжим проводить время вместе.
Тебя все очень любят и желают всего лучшего на новом этапе, друг! Крепко обнимаю», – написал Месси в социальной сети.
- Фабрегас и Месси пересекались в «Барселоне».
- Вместе они выиграли 6 трофеев.
- Фабрегас возглавит дубль «Комо» из Серии В.
Источник: «Бомбардир»