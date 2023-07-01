Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Месси отреагировал на окончание карьеры Фабрегаса

    Нападающий американского «Интера» Лионель Месси опубликовал пост в честь Сеска Фабрегаса, объявившего об окончании карьеры.

    «Ты знаешь все хорошее, что мы думаем о тебе и твоей семье, Сеск. Ты один из моих лучших друзей. Мы обязательно продолжим проводить время вместе.

    Тебя все очень любят и желают всего лучшего на новом этапе, друг! Крепко обнимаю», – написал Месси в социальной сети.

    • Фабрегас и Месси пересекались в «Барселоне».
    • Вместе они выиграли 6 трофеев.
    • Фабрегас возглавит дубль «Комо» из Серии В.

    Новости по теме
    В аргентинском городе Месси посвятили мурал со всю стену многоэтажки 1
    Месси снялся в аргентинском сериале
    Клуб Месси назначил нового тренера 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2023 23:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 