Месси отреагировал на окончание карьеры Фабрегаса

Нападающий американского «Интера» Лионель Месси опубликовал пост в честь Сеска Фабрегаса, объявившего об окончании карьеры.

«Ты знаешь все хорошее, что мы думаем о тебе и твоей семье, Сеск. Ты один из моих лучших друзей. Мы обязательно продолжим проводить время вместе.

Тебя все очень любят и желают всего лучшего на новом этапе, друг! Крепко обнимаю», – написал Месси в социальной сети.