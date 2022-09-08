Головин рассказал о поддержке Фабрегаса после отстранения сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин вспомнил о беседе с Сеском Фабрегасом на тему санкций против российского футбола.

– Когда сборную России отстранили от стыков [ЧМ-2022], ожидал ли этого? Как пережил, посочувствовали ли тебе одноклубники?

– Помню, разговаривали с Сеском Фабрегасом, с которым у нас сложились очень хорошие отношения.

Он сказал: «Старайся не думать об этом, просто работай. Понятно, что матчи за сборную – самые главные, поскольку ты играешь за страну. Выход один – продолжай работать, и рано или поздно все наладится».

Так и делаю. Было бы еще обиднее, если бы мы не проиграли хорватам, вышли на чемпионат мира и нас убрали уже из финального турнира.