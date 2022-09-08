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    Головин рассказал о поддержке Фабрегаса после отстранения сборной России

    Полузащитник «Монако» Александр Головин вспомнил о беседе с Сеском Фабрегасом на тему санкций против российского футбола.

    – Когда сборную России отстранили от стыков [ЧМ-2022], ожидал ли этого? Как пережил, посочувствовали ли тебе одноклубники?

    – Помню, разговаривали с Сеском Фабрегасом, с которым у нас сложились очень хорошие отношения.

    Он сказал: «Старайся не думать об этом, просто работай. Понятно, что матчи за сборную – самые главные, поскольку ты играешь за страну. Выход один – продолжай работать, и рано или поздно все наладится».

    Так и делаю. Было бы еще обиднее, если бы мы не проиграли хорватам, вышли на чемпионат мира и нас убрали уже из финального турнира.

    • Сборная России должна была сыграть с Польшей.
    • Поляки отказались участвовать в этом матче.
    • Впоследствии ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5491

      Беспонтий 4 часа назад

      " Было бы еще обиднее, если бы мы не проиграли хорватам, вышли на чемпионат мира и нас убрали уже из финального турнира."

      истину мальчик говорит

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