Фабрегас возглавит итальянский клуб

Экс-футболист сборной Испании, «Арсенала», «Барселоны», «Челси» и «Монако» Сеск Фабрегас станет новым главным тренером «Комо».
По данным журналиста Фабрицио Романо, в руководстве клуба приняли решение уволить Морено Лонго. Его место займет 36-летний Фабрегас, который с лета тренирует молодежную команду «Комо».
- Фабрегас завершил игровую карьеру в «Комо» в сезоне-2022/23.
- С тех пор он работал тренером молодежной команды клуба.
- «Комо» занимает шестое место в серии B, набрав 21 очко после 12 матчей.
Источник: Страница Фабрицио Романо в соцсети X