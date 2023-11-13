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Фабрегас возглавит итальянский клуб

13 ноября 2023, 08:08

Экс-футболист сборной Испании, «Арсенала», «Барселоны», «Челси» и «Монако» Сеск Фабрегас станет новым главным тренером «Комо».

По данным журналиста Фабрицио Романо, в руководстве клуба приняли решение уволить Морено Лонго. Его место займет 36-летний Фабрегас, который с лета тренирует молодежную команду «Комо».

  • Фабрегас завершил игровую карьеру в «Комо» в сезоне-2022/23.
  • С тех пор он работал тренером молодежной команды клуба.
  • «Комо» занимает шестое место в серии B, набрав 21 очко после 12 матчей.

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Источник: Страница Фабрицио Романо в соцсети X
Италия. Серия В Комо Фабрегас Сеск
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