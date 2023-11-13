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    Фабрегас возглавит итальянский клуб

    Экс-футболист сборной Испании, «Арсенала», «Барселоны», «Челси» и «Монако» Сеск Фабрегас станет новым главным тренером «Комо».

    По данным журналиста Фабрицио Романо, в руководстве клуба приняли решение уволить Морено Лонго. Его место займет 36-летний Фабрегас, который с лета тренирует молодежную команду «Комо».

    • Фабрегас завершил игровую карьеру в «Комо» в сезоне-2022/23.
    • С тех пор он работал тренером молодежной команды клуба.
    • «Комо» занимает шестое место в серии B, набрав 21 очко после 12 матчей.

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    Источник: Страница Фабрицио Романо в соцсети X

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    13.11.2023 08:08
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