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Фабрегас – об оскорблениях Месси и Неймара: «Это позор. У футбола нет памяти»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поддержал нападающих «ПСЖ» Неймара и Лионеля Месси, попавших под обструкцию фанатов во время матча с «Бордо» (3:0).

«У футбола вообще нет памяти. Это позор.

Братья, я всегда с вами», – написал Фабрегас в твиттере.

  • В этом сезоне Неймар провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 5 ассистов.
  • У Месси 7 голов и 11 ассистов в 26 матчах.
  • «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Реалу» в 1/8 финала.

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Источник: твиттер Сеска Фабрегаса

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Комментарии1
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    Рейтинг: +512

    Demgel 1 час назад

    СЕСК ТЫ ГДЕЕЕЕЕ?????????????......................................Пропал(

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