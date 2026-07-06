Неймар обозвал вратаря Норвегии перед ударом с пенальти

Нападающий сборной Бразилии Неймар перед своим ударом с пенальти в матче ЧМ-2026 обменялся репликами с вратарем сборной Норвегии Эрьяном Нюландом.
Неймар: Куда тебе пробить? Куда хочешь?
Нюланд: В штангу. Давай в штангу.
Неймар: Со мной это не пройдет. Не со мной. Идиот.
Неймар реализовал 11-метровый удар на 90+10-й минуте, а после подошел к голкиперу и показал пальцем себе в грудь.
- Норвегия победила со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал.
- Неймар стал вторым после Пеле игроком из Бразилии, забившим голы на четырех чемпионатах мира.
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Источник: страница ge в соцсети X