Неймар обозвал вратаря Норвегии перед ударом с пенальти

Нападающий сборной Бразилии Неймар перед своим ударом с пенальти в матче ЧМ-2026 обменялся репликами с вратарем сборной Норвегии Эрьяном Нюландом.

Неймар: Куда тебе пробить? Куда хочешь?

Нюланд: В штангу. Давай в штангу.

Неймар: Со мной это не пройдет. Не со мной. Идиот.

Неймар реализовал 11-метровый удар на 90+10-й минуте, а после подошел к голкиперу и показал пальцем себе в грудь.

Норвегия победила со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал.

Неймар стал вторым после Пеле игроком из Бразилии, забившим голы на четырех чемпионатах мира.

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