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    Игрок «Шахтера» Степаненко: «У «Монако» нет ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду. Фабрегас сидит на замене»

    Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Монако».

    – Что можно сказать о сопернике, уже изучали «Монако»?

    – Начали подготовку, нам рассказали о команде: как играет, прессингует, действует в атаке. Позавчера тренировку посвятили именно матчу с «Монако», так что, думаю, будем хорошо готовы.

    – Кого-то в «Монако» выделишь?

    – Я состав смотрел, там есть пару хороших нападающих, а вообще, у «Монако» молодой коллектив. Думаю, соперник больше играет в командный футбол, ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду, там нет. Есть Фабрегас, но он сидит на замене.

    • «Монако» примет «Шахтер» сегодня, 17 августа.
    • Начало встречи – в 22:00 мск.

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    Источник: Tribuna.com

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +24652

      Боцман59rus 10 минут назад

      _ Монегаски вас не заметят, готовтесь к ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +719

      Alex Y 26 минут назад

      Там есть Головин

      0
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