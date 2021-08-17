Игрок «Шахтера» Степаненко: «У «Монако» нет ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду. Фабрегас сидит на замене»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Монако».
– Что можно сказать о сопернике, уже изучали «Монако»?
– Начали подготовку, нам рассказали о команде: как играет, прессингует, действует в атаке. Позавчера тренировку посвятили именно матчу с «Монако», так что, думаю, будем хорошо готовы.
– Кого-то в «Монако» выделишь?
– Я состав смотрел, там есть пару хороших нападающих, а вообще, у «Монако» молодой коллектив. Думаю, соперник больше играет в командный футбол, ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду, там нет. Есть Фабрегас, но он сидит на замене.
- «Монако» примет «Шахтер» сегодня, 17 августа.
- Начало встречи – в 22:00 мск.
Источник: Tribuna.com