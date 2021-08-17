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  • Игрок «Шахтера» Степаненко: «У «Монако» нет ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду. Фабрегас сидит на замене»

Игрок «Шахтера» Степаненко: «У «Монако» нет ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду. Фабрегас сидит на замене»

17 августа 2021, 19:59
10

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Монако».

– Что можно сказать о сопернике, уже изучали «Монако»?

– Начали подготовку, нам рассказали о команде: как играет, прессингует, действует в атаке. Позавчера тренировку посвятили именно матчу с «Монако», так что, думаю, будем хорошо готовы.

– Кого-то в «Монако» выделишь?

– Я состав смотрел, там есть пару хороших нападающих, а вообще, у «Монако» молодой коллектив. Думаю, соперник больше играет в командный футбол, ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду, там нет. Есть Фабрегас, но он сидит на замене.

  • «Монако» примет «Шахтер» сегодня, 17 августа.
  • Начало встречи – в 22:00 мск.

Источник: Tribuna.com
Лига чемпионов Монако Степаненко Тарас Фабрегас Сеск
Комментарии (10)
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Alex Y
1629219949
Там есть Головин
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Боцман59rus
1629220881
_ Монегаски вас не заметят, готовтесь к ЛЕ
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Валерий2705
1629224773
Сказал "очень яркий" Степаненко.
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житель СПб
1629265263
Надо признать, что оценка и прогноз Степаненко оказались очень точными и верными.
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