Статистика по турнирам

Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Франция. Кубок 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Франция. Лига 1 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Суперкубок Англии 2018 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок Англии 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Англии 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Англия. Кубок Лиги 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Испания. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Испании 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Испании 2012 Товарищеские матчи 2012 Чемпионат Европы 2012 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Клубный Чемпионат Мира 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Испании 2011 Суперкубок УЕФА 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008