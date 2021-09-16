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Сеск Фабрегас
Статистика
Сеск Фабрегас - статистика
Завершил карьеру
4 мая 1987 (39), Ареньс-де-Мар
#4 | Полузащитник
175 см | 68 кг
Испания
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И
Г
П
Ж
К
Монако
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Монако
1 : 0
16.09.2021
Штурм
46' - 90'
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