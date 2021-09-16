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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Монако - Штурм
Монако - Штурм: обзор матча 16 сентября 2021
Монако
16.09.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Штурм
66'
К. Дьятта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Штурм
78'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
Г. Вютрих
Замена
Ю. Фофана
️️️️
Э. Матацо
72'
71'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
71'
Замена
А. Прасс
️️️️
О. Китеишвили
71'
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
К. Йебоа
ГОЛ! 1:0!
К. Дьятта
Пас отдал
А. Головин
66'
64'
Желтая карточка
Г. Вютрих
61'
Замена
М. Саркария
️️️️
Я. Яншер
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
К. Фолланд
61'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
В. Изидор
46'
Замена
А. Головин
️️️️
Ж. Мартинш
46'
Замена
К. Энрике
️️️️
И. Якобс
46'
Желтая карточка
И. Якобс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
77
Иван Любич
ОП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Софьян Диоп
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Штурм
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
30
Андреас Кюн
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Нюбель
31
Павлович
3
Марипан
2
Агилар
14
Чуамени
8
Матацо
4
Якобс
10
Мартинш
15
Дьятта
31
Фолланд
18
Изидор
3-3-3-1
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
77
Любич
44
Данте
25
Хирлендер
8
Китеишвили
89
Яншер
9
Йебоа
4
Якобс
12
Энрике
12
Энрике
4
Якобс
8
Матацо
24
Фофана
24
Фофана
8
Матацо
18
Изидор
4
Фабрегас
4
Фабрегас
18
Изидор
10
Мартинш
10
Головин
10
Головин
10
Мартинш
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
5
Вютрих
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
5
Вютрих
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
8
Китеишвили
22
Прасс
22
Прасс
8
Китеишвили
89
Яншер
11
Саркария
11
Саркария
89
Яншер
9
Йебоа
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
9
Йебоа
Остались в запасе
Монако
Штурм
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
Главный тренер
Нико Ковач
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Монако - Штурм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
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Монако
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