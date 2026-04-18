Тренер «Оренбурга» прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива».

Железнодорожники победили в гостях со счетом 1:0.

Единственный гол на 70-й минуте забил Алексей Батраков.

«Локо» закрепился на 3-м месте в таблице РПЛ с 48 баллами.

«Оренбург» с 20 очками идет в чемпионате предпоследним.

«Был хороший первый тайм в нашем исполнении. Видно, что команда была заряжена. У нас были моменты, но мы их не реализовали.

В перерыве тренер зашел, похвалил своих футболистов, а на игре во втором тайме это сказалось не очень хорошо. Второй тайм был хуже.

Чувства такие, что была возможность заработать очки, но мы ей не воспользовались. Те перестановки, которые мы пытались сделать, не принесли успеха», – заявил Ахметзянов.