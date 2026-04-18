Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Локомотив» победил «Оренбург» и закрепился в топ-3

18 апреля, 13:58
23

«Локомотив» набрал три очка в 25-м туре чемпионата России.

Столичная команда на выезде взяла верх над «Оренбургом» – 1:0.

Единственный гол на 70-й минуте забил Алексей Батраков.

«Локо» с 48 баллами закрепился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» сократилось до 5 очков, но у «быков» есть матч в запасе.

«Оренбург» набрал 20 очков и занимает предпоследнюю строчку в лиге.

Россия. Премьер-лига. 25 тур
Оренбург - Локомотив - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - А. Батраков, 70.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1776510256
Слабая игра лидеров Локомотива. Совсем булки расслабили. Повезло им сегодня.Игра не понравилась совсем.
Ответить
АК 68
1776510450
Скучный и бестолковый футбол с большим количеством ошибок со стороны обеих команд.
Ответить
Shtthfckup
1776511629
Колхозная игра от обеих команд. В первом тайме Оренбург мог решать, но подвело мастерство. Во втором не сказать, что Локо прибавил - Оренбург сдулся. Комбинация до гола была хороша и хорошо, что забили, потому что моментов не было. В целом это все тот же старый-добрый Локо с короткой скамейкой без нападения и ляпами в обороне, никакого прогресса. И Мишу походу не уберут :( Неприятно удивил Карпукас, очень плохой матч. У Оренбурга хорош Гирлюк. Комментатор - худший, что я слышал в жизни, просто дно. Я думал на дне были Маслаченко с Губерниевым, но этот даун смог меня удивить, еще и сопит и причмокивает в микрофон, бррр мерзость.
Ответить
...уефан
1776512028
...Локо с нужным результатом!...
Ответить
FWSPM
1776512499
на победу не наиграли но бывает и так... главное следующий матч! забрать очки у помойки обязательно нужно.
Ответить
волчарик
1776513606
Интересная намечается концовочка. Кроме Динамо Рубина и Ахмата все в борьбе.
Ответить
evgevg13
1776516582
Локо- молодцы!
Ответить
алдан2014
1776516707
Кто там плел басни про то,что Локо проиграет?
Ответить
vvv123
1776519607
Свистун всю игру свистел за лохов. Руденку можно было удалять в 1-м тайме за 5 предупреждений!
Ответить
79035676178@yandex.ru
1776550561
С победой всех красно - зелёных!!!! В первом тайме похоже привыкали к искусственному газону, а во втором начали нормально играть. Понравился молодой Чевардин, заметно волновался, но картины не испортил - старался.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 