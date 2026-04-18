РПЛ. «Локомотив» победил «Оренбург» и закрепился в топ-3

«Локомотив» набрал три очка в 25-м туре чемпионата России.
Столичная команда на выезде взяла верх над «Оренбургом» – 1:0.
Единственный гол на 70-й минуте забил Алексей Батраков.
«Локо» с 48 баллами закрепился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» сократилось до 5 очков, но у «быков» есть матч в запасе.
«Оренбург» набрал 20 очков и занимает предпоследнюю строчку в лиге.
Россия. Премьер-лига. 25 тур
Оренбург - Локомотив - 0:1 (0:0)
Источник: «Бомбардир»