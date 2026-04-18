Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга».
- Железнодорожники победили в гостях со счетом 1:0.
- Единственный гол на 70-й минуте забил Алексей Батраков.
- «Локо» закрепился на 3-м месте в таблице РПЛ с 48 баллами.
- «Оренбург» с 20 очками идет в чемпионате предпоследним.
«Эмоции положительные, первый тайм получился вязким. Нужно понимать то, как непросто играть в Оренбурге. Синтетика…
Нужно было определенное время, чтобы приспособиться к полю. Нервозности добавили быстрые желтые карточки. Пришлось на это реагировать.
Было очень много стыков и единоборств. Одержали тяжелую победу на выезде», – сказал Галактионов.
Источник: «Матч ТВ»