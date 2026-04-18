«Локомотиву» посоветовали двух футболистов на замену Батракову

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о том, кто может заменить Алексея Батракова в составе железнодорожников.
«Думаю, «Локомотив» будет искать и уже ищет тех, кто мог бы заменить Батракова в случае его отъезда в Европу. Полагаю, что поиск будет направлен прежде всего на российский рынок. Хотя допускаю, что и кто-то из иностранцев может прийти.
Но ситуация у «Локомотива» не из простых, конечно. Баринов ушeл, Батраков уходит, у Карпукаса непонятная ситуация с контрактом, по Пруцеву тоже пока ничего не ясно. Поэтому укрепляться точно нужно будет.
Зимой говорили про Петрова из «Балтики». В целом это был бы неплохой вариант! Думаю, варианты точно будут. Лeшу Миранчука ещe можно было бы вернуть в родной клуб! Но не знаю, захочет ли он сам сейчас возвращаться», – заявил Сенников.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 32 матча, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость в 25 миллионов евро.
- Сообщалось, что на хавбека претендуют «ПСЖ» и «Порту».