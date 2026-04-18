Александр Ревва высказался о будущем Дзюбы в шоу-бизнесе

Артист Александр Ревва видит в нападающем «Акроне» Артеме Дзюбе будущего коллегу.
– Можете представить Артема Дзюбу после завершения карьеры каким-нибудь активным деятелем шоу-бизнеса?
– Конечно, почему нет? Из Артема Дзюбы получится хороший ведущий и юморист. Мы несколько раз общались с Артемом. По-моему, он очень талантливый человек. В Дзюбе сидит артист.
- В августе Дзюбе исполнится 38 лет.
- В этом сезоне нападающий «Акрона» забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
- Не исключено, что Дзюба летом завершит карьеру. Кроме того, игрок заявлял о желании вернуться в родной «Спартак». Он покинул его в 2015 году.
Источник: Sport24