Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Пари НН» и «Динамо». Игра состоится 18 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Бальбоа, Урванцев, Смелов, Сефас, Карич, Вешнер, Олусегун.

Главный тренер: Алексей Шпилевский

«Динамо»: Лещук, Касерес, Маричаль, Осипенко, Скопинцев, Фомин, Рубенс, Артур, Миранчук, Бителло, Тюкавин

Главный тренер: Ролан Гусев

