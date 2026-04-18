Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Пари НН» и «Динамо». Игра состоится 18 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Бальбоа, Урванцев, Смелов, Сефас, Карич, Вешнер, Олусегун.
Главный тренер: Алексей Шпилевский
«Динамо»: Лещук, Касерес, Маричаль, Осипенко, Скопинцев, Фомин, Рубенс, Артур, Миранчук, Бителло, Тюкавин
Главный тренер: Ролан Гусев
Источник: «Бомбардир»